César Farías quiere contar con todos sus convocados con anticipación

Escucha esta nota aquí



César Farías quiere contar con anticipación con todos los convocados, especialmente con los jugadores que militan en clubes del exterior, para los partidos ante Venezuela y Chile, respectivamente, en la doble jornada que se jugará entre el 28 de enero y 1 de febrero próximo.

El entrenador de la selección nacional pidió a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que inicie las gestiones, tomando en cuenta que el objetivo es luchar por la cuarta plaza para el Mundial de Catar 2022 o el repechaje que lo conseguirá el quinto ubicado al final de la presente eliminatoria.

Entre los convocados por Farias hay varios jugadores ‘legionarios’. Entre ellos el delantero y goleador de la eliminatoria, Marcelo Martins (Cruzeiro de Brasil), el arquero Carlos Lampe (Vélez Sarsfield de Argentina) y los volantes Leonardo Zabala y Miguel Terceros (Santos de Brasil).

La Verde visitará el 28 de enero a la Vinotinto por la fecha 15 y el 1 de febrero recibirá a Chile por la fecha 16. Por norma FIFA, cada convocado debe incorporarse a su selección cinco días antes de un partido oficial.

Los convocados:



Arqueros



Carlos Lampe Vélez Sarsfield, Argentina



Rubén Cordano Bolívar



Jhohan Gutiérrez The Strongest



Defensas



Jesús Sagredo Blooming



Diego Bejarano Bolívar



Adrián Jusino The Strongest



Marc Enoumba Always Ready



Jairo Quinteros Inter de Miami



José Sagredo The Strongest



Leonardo Zabala Santos, Brasil



Sebastián Álvarez Oriente Petrolero



Roberto Fernández Bolívar



Jairo Velasco Guabirá



Samuel Guzmán Oriente Petrolero



Mediocampistas



Rodrigo Ramallo Always Ready



Erwin Saavedra Bolívar



Fernando Saucedo The Strongest



Leonel Justiniano Bolívar



Moisés Villarroel Wilstermann



Pablo Lima Tomayapo



Alejandro Chumacero Libre



Franz González Libre



Juan Carlos Arce Always Ready



Delanteros



Jeyson Chura The Strongest



Bruno Miranda Bolívar



Víctor Abrego Bolívar



Marcelo Martins Cruzeiro, Brasil



Juan Montenegro Guabirá



Henry Vaca The Strongest



Miguel Terceros Santos, Brasil



José Flores The Strongest



Nelson Orozco Blooming



César Menacho Bolívar



Jhon García Bolívar





Lea también Fútbol El partido Bolivia-Chile podría jugarse con el aforo completo del estadio Hernando Siles El ministro de Salud y Deportes abrió la posibilidad de que así sea. El encuentro está programado para el 1 de febrero.

​