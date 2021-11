César Farías recibió respaldo de la FBF para continuar hasta marzo

Escucha esta nota aquí

César Farías seguirá al mando de la selección hasta el final de su contrato. El entrenador de la selección nacional se reunió este jueves en La Paz con miembros del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que preside Fernando Costas.

En esta cita, el estratega expuso a los directivos acerca de las amenazas que recibió de personas que ingresaron al camarín de la Verde, previo al partido del pasado martes ante Uruguay en el estadio Hernando Siles, y que, según él, ponen en riesgo su integridad física y la de su familia.

Este episodio, que incluso ocasionó que el director técnico deje entrever que dejaba la selección, fue evaluada por la FBF, que determinó darle su respaldo para que continúe trabajando hasta el final de la presente eliminatoria del Mundial Catar 2022, fijado para fines de marzo.

“Se le ha dado un respaldo pleno”, dijo Rolando Aramayo, miembro del comité ejecutivo de la FBF que participó de la reunión con Farías.

Sobre el tema, Costa dijo el mismo martes que tras escuchar al DT ordenaría una investigación para definir si se trata de directivos o personas que no son parte de la FBF.

Además, en la decisión federativa al parecer pesó el respaldo que el venezolano cuenta con el plantel del equipo nacional, especialmente de los más experimentados como Marcelo Martins y Juan Carlos Arce.

“Tenemos un gran técnico y no me gustaría que el profe dé un paso al costado. Conversaré con él. A nadie le gusta que te amenacen. Es algo que uno tiene que tomarlo muy serio. Me sentiría muy triste si Farías da un paso al costado porque lo que está haciendo con la Selección está dando sus frutos. Hay que terminar estas eliminatorias de la mejor manera”, declaró Arce el martes luego de la victoria ante los charrúas por 3-0.

