César Farías: “Yo he llegado con la guillotina al cuello en muchos partidos”

“Yo he llegado con la guillotina al cuello en muchos partidos”, dijo el seleccionador César Farías en la previa del partido entre Argentina y Bolivia, este jueves en el estadio Monumental, por las eliminatorias al Mundial Catar 2022. Lo expresado por el venezolano abrió muchas interrogantes y dio paso también a las especulaciones.

Farías respondió de ese modo cuando fue consultado sobre el partido contra la Albiceleste aunque se mostró optimista de que en el futuro se cosechará cosas positivas.

“Siempre jugar contra Argentina, campeón de América y del mundo, contra el mejor jugador del mundo, mueve la expectativa. A través de nuestra carrera hemos podido enfrentar muchas dificultades, yo he llegado con la guillotina al cuello en muchos partidos y un resultado siempre es una posibilidad de cambiar la historia, de comenzar a cosechar cosas positivas, más cuando se ha sembrado y nosotros sentimos que hemos sembrado algo”, dijo.

Se negó a responder a la pregunta puntual sobre los rumores de que su continuidad al mando de la selección está en duda, debido a los malos resultados que han colocado a Bolivia en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

“Yo no me manejo por rumores, no tengo porque responder a eso. Estoy muy claro en lo que estamos haciendo, tengo mi foco en el partido con Argentina y eso es lo que me interesa, sabemos a quién nos enfrentamos y eso nos puede permitir hacer un buen partido”, expresó.

Reconoció que no ha conseguido que la selección reciba goles, ya que en todos los partidos de estas eliminatorias los rivales le han marcado por lo menos un gol.

“Ese es nuestro gran desafío. Hemos mejorado muchos aspectos que demuestran un buen funcionamiento y la capacidad goleadora que hemos tenido, incluso tenemos al goleador de las eliminatorias, somos la quinta selección goleadora y hemos hecho buena cantidad de goles de visitante. Desde que comenzamos para nosotros es una prioridad mantener el balance defensivo por que el fútbol es eso… y estamos intentando a toda costa sacar un cero sin olvidarnos de jugar fútbol”, agregó.

Farías aclaro también que no hizo jugar en los anteriores partidos contra Colombia y Uruguay a Alejandro Chumacero, debido a que no está en la plenitud de sus condiciones. Frente a Argentina tampoco será tomado en cuenta.

“Normalmente tratamos de hablar más en función de equipo, pero Alejandro tuvo un desgarro y va bien en su evolución, pero no llega al partido, eso está claro, no es una opción”, sentenció.

La tabla de posiciones del premundial en Sudamérica la encabeza Brasil con 21 puntos, le siguen Argentina (15), Ecuador (13), Uruguay (12), Colombia (10), Paraguay (8), Perú (8), Chile (7), Bolivia (6) y Venezuela (4).

Jueves 9 de septiembre

Uruguay 18:30 Ecuador

Paraguay 18:30 Venezuela

Colombia 19:00 Chile

Argentina 19:30 Bolivia

Brasil 20:30 Perú

