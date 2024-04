Champions: Atlético de Madrid recibe al Dortmund en la ida de cuartos de final

El Atlético de Madrid recibe el miércoles al Borussia Dortmund en la ida de cuartos de final de la Champions (15:00 HB) en un duelo de tapados del torneo continental. Frente al resto de enfrentamientos estelares, el choque en el estadio Metropolitano se presenta como el de perfil más discreto entre dos equipos que aspiran al alcanzar unas semifinales de Champions que llevan años sin pisar. Los rojiblancos se metieron entre los cuatro mejores por última vez en 2017 cuando el Real Madrid impidió que pudieran alcanzar la final del torneo continental. Su rival alemán tiene que retrotraerse aún más lejos, hasta 20 13, para recordar como ganó al equipo merengue para pasar a la final de Champions, donde cayó contra el Bayern de Múnich (2-1). - Efectividad Atlética vs defensa alemana -

El duelo se presenta como la ocasión para ambos equipos de volver a cruzar una barrera que les resiste, para lo que el Atlético llega con la pequeña ventaja de ser el segundo equipo más goleador de esta Champions.



"Han evolucionado mucho, con muchas alternativas en el ataque. Sabemos que no podemos cometer errores", advirtió este martes el técnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic.



Sólo superados por los 24 goles del Manchester City, los rojiblancos han marcado 19 tantos, once de ellos obra de Antoine Griezmann y Álvaro Morata.



El delantero francés colidera la tabla de goleadores del campeonato continental con seis tantos, los mismos que su compatriota Kylian Mbappé (PSG), el noruego Erling Haaland (City) y el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich).



Morata, que lleva cinco tantos en la Champions, puede tener ante el Dortmund una oportunidad para poner remedio a su sequía goleadora con un sólo gol anotado los últimos dos meses.



"Confío absolutamente en Álvaro, sabe jugar estos partidos, sabe lo que necesita el equipo y estoy seguro de que va a aportar", afirmó el técnico, Diego Simeone, este martes.



El Atlético necesitará de toda su efectividad frente a un equipo que es la mejor defensa del torneo continental con sólo cinco goles encajados, además de ser el que más balones recupera (346) y gana más duelos (148).



- Equipos probables:



Atlético de Madrid: Oblak - Molina, Witsel, Giménez, Azpilicueta, Lino - Llorente, Koke, De Paul - Griezmann, Morata. Entrenador: Diego Simeone (ARG)



Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can (o Nmecha), Sabitzer - Adeyemi, Brandt, Sancho - Füllkrug. Entrenador: Edin Terzic



Árbitro: Marco Guida (ITA)