Champions: Bayern Múnich recibe al Arsenal en busca del boleto a ‘semis’

Bayern y Arsenal contarán respectivamente con Jamal Musiala (21 años) y Bukayo Saka (22 años), grandes esperanzas del fútbol europeo, el miércoles (15:00 HB) en Múnich en la vuelta de cuartos de final, en busca de la clasificación a semifinales de la Champions League. Al término de un partido de ida intenso y espectacular, plagado de alternativas y que concluyó con un 2-2, todo queda por resolverse en este duelo entre muniqueses y londinenses cuyo vencedor se verá las caras en semifinales con el Manchester City o el Real Madrid. Destronado por el Leverkusen en la Bundesliga, el Bayern ve la máxima competición europea como su tabla de salvación esta temporada. Sin embargo, el gigante bávaro, seis veces campeón de Europa, no alcanza las semifinales desde su último título, en 2020. "Lo más importante para nosotros es que aún tenemos la oportunidad de transformar nuestra temporada en una gran temporada", estimó este martes el delantero inglés del Bayern Harry Kane. En aquel entonces, Jamal Musiala aún era 'Bambi', apodo derivado de su juventud. El delantero nacido en Stuttgart, que se fue de niño a vivir a Inglaterra con su familia, siempre dio muestras de su precocidad: en el equipo sub-18 del Chelsea con 15 años, jugador del Bayern y capitán de capitán de la selección sub-17 de Inglaterra (en la que coincidió con los actuales 'Gunners', el arquero Aaron Ramsdale y el delantero Eddie Nketiah) con 17 años, e internacional alemán con 18. Desde entonces no ha cesado de tomar galones en el juego del Bayern, terminando la temporada 2022-2023 con un gol en el minuto 88 en Colonia que permitió el undécimo título consecutivo de la Bundesliga, convirtiéndose en leyenda del club con sólo 20 años. Frenado a comienzo de temporada por una lesión, firmó un gran mes de marzo con cuatro goles y tres pases de gol en liga, y dos pases de gol con la selección. Enfrente, Bukayo Saka sólo tiene 22 años, pero acumula una gran experiencia tanto en la Premier League (165 partidos) como en la selección de Inglaterra (32 partidos). - Primer asalto para Saka -

Sólo le faltaba brillar en la Champions para poder sentarse en la misma mesa de los mejores futbolistas del continente. Y ahora puede presumir de ello.



El londinense aún no se había estrenado con la elástica del primer equipo del Arsenal, su club formador, cuando los 'Gunners' disputaron la competición europea más prestigiosa por última vez, en 2017.



Precisamente por esa falta de experiencia al más alto nivel el antiguo internacional inglés Rio Ferdinand no lo incluyó como "un jugador de clase mundial", el pasado mes de febrero.



"Creo que Saka estuvo increíble", pero "no lo ha hecho en Liga de Campeones, ¿no?", lanzó.



El N.7 de los 'Gunners' respondió a esas palabras con una sustancial mejoría en su juego y de sus guarismos.



Fue una pesadilla para la defensa del Oporto y convirtió su penal en la vuelta de octavos (1-0; 4-2 en penales) a pesar de la enorme presión sobre sus espaldas.



Contra el Bayern en la ida, abrió el marcador durante un primer cuarto de hora en el que fue una pesadilla para Alphonso Davies (vio una amarilla en el minuto 9 y se perderá la vuelta). Y ganó su duelo a distancia a un Musiala más discreto.



Antes de la vuelta en Alemania, Saka ha estado implicado en ocho goles (cuatro marcados y cuatro pases de gol) en sus ocho primeros partidos en la competición reina del fútbol europeo.



En caso de victoria el miércoles, el internacional inglés se acercaría aún más a Wembley, el estadio de la final, con el que tiene cuentas que saldar. En el mítico recinto falló su penal en la final de la Eurocopa contra Italia (1-1; 3-3 en penales) en 2021.



Saka tiene ante sí el reto de ofrecer al Arsenal la primera Liga de Campeones de su historia, en casa. En Múnich, Musiala tratará de ayudar al Bayern a romper el techo de cristal de los cuartos en las últimas temporada; 2021 (PSG), 2022 (Villarreal) y 2023 (Manchester City).