Champions: Elanga rescata al Manchester United ante el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid empató 1-1 con el Manchester United, este miércoles en la ida de octavos de final de la Champions League, dejando completamente abierta la eliminatoria.

El Atlético abrió el marcador con un gol de cabeza del portugués Joao Félix (7), pero el sueco Anthony Elanga igualó cerca del final (80), con lo que el pase a cuartos se decidirá en tres semanas en Old Trafford.

El equipo madrileño sorprendió sobre el césped de su estadio Metropolitano a un Manchester United, que sufrió la presión la rival en la primera parte, antes de crecer tras la pausa.

"Fuimos totalmente superiores a ellos, manejamos todas las facetas del juego, defendimos bien, estuvimos bien en ataque, llegamos con claridad", dijo el central del Atlético José María Giménez a la plataforma Movistar+. "Merecíamos ganar", estimó el jugador uruguayo.

Los locales anularon de entrada a Bruno Fernandes y Paul Pogba, que mantuvo una larga batalla con Geoffrey Kondogbia.

El centrocampista del Atlético fue uno de los hombres más decisivos de su equipo en la medular del campo, donde se erigió un muro recuperador.

Junto con Héctor Herrera, Kondogbia mantuvo el control en el centro del campo y lanzó el juego colchonero hacia adelante.

- Joao Félix vuela -

La presión alta de los rojiblancos tuvo pronto su premio cuando Renan Lodi puso un balón al área donde entró Joao Félix para conectar un cabezazo en plancha para hacer el 1-0 (7).

El luso formó una pareja de ataque sorpresa con el argentino Ángel Correa, que este miércoles brilló en su contribución defensiva, evitando más de una salida peligrosa de los rivales.

El tanto llevó al Atlético a dar un paso atrás, pero los rojiblancos siguieron manteniendo el control del partido frente a un Manchester United que no lograba encontrar los huecos en la defensa local.

Los 'Diablos Rojos' no lograban encontrar a Cristiano Ronaldo, obligado a bajar a buscar el balón y sin apenas entrar en juego en la primera parte.

El luso sólo hizo un disparo lejano en la primera parte muy desviado (37).

El Atlético pudo haber ampliado su cuenta al filo del descanso cuando Sime Vrsaljko remató forzado un balón centrado de Lodi desde la izquierda, que dio en Victor Lindelof y rebotó en el larguero (45).

Tras la pausa, el Atlético empezó a notar el esfuerzo físico desplegado en la primera parte, mientras el United dio un paso adelante, tratando de ir a presionar la salida del Atlético.

- Elanga providencial -

Los ingleses, que apenas habían utilizado las bandas en la primera parte, empezaron a llegar más por los costados por donde se activaron Jadon Sancho y Marcus Rashford.

Bruno Fernandes también empezó a entrar más en juego pero sin llegar a crear auténtico peligro.

El United llegaba, pero se encontraba con la buena defensa atlética, que volvió a mostrar una fortaleza que parecía haberse debilitado en los últimos encuentros.

El Atlético refrescó su ataque con la entrada de Antoine Griezmann por Joao Félix y de Thomas Lemar por Lodi (75), pero cuando parecía que el Atlético volvía a controlar el encuentro llegó el empate.

Bruno Fernandes puso un pase largo a Elanga, que había entrado por Rashford (75) y que se fue en carrera para batir de disparo cruzado a Oblak poniendo el empate (80).

El Atlético no se vino abajo y se lanzó en busca del segundo, que pudo llegar en un disparo de Griezmann al larguero (87).

El partido acabó convertido en un intercambio de golpes sin que el marcador volviera a moverse.

Los dos equipos se jugarán a un solo encuentro en Manchester el pase a cuartos en una edición de Champions, en la que han desaparecido los valores extras de los goles fuera.

