Champions League: Milan quiere la remontada histórica ante el Inter

Cientos de 'tifosi rossoneri' acudieron el domingo a Milanello, el centro de entrenamiento del club, para ofrecer una inyección moral a lo suyos tras la dura derrota 2-0 ante La Spezia del sábado, que compromete sus opciones de clasificar para la próxima Champions.



Tras caer en Liguria, en una acción que ha sido cuestionada, todos los jugadores y su entrenador Stefano Pioli se acercaron a los hinchas y escucharon un 'discurso' de uno de los responsables de los ultras.



"Vamos a jugar un partido que puede hacer historia, debemos creer en nuestras opciones de batir al Inter", dijo Pioli tras este encuentro con los tifosi.



"No hemos estado suficientemente bien en los dos últimos partidos, podemos hacerlo mejor", añadió.



- Leao todavía duda -

Tras su derrota en la ida el miércoles el Milan tiene lejos la final de Estambul, pero puede aferrarse a que las remontadas han sido moneda corriente en las últimas ediciones de la Champions. Será el quinto derbi de la capital lombarda de la temporada: una victoria para cada uno en liga y triunfo interista 3-0 en la Supercopa.



Los Rossoneri, que solo han ganado un partido de los últimos cinco contando todas las competiciones, llegan cansados al tramo final, sin opciones en el banquillo debido a que los fichajes no han dado la talla (De Ketelaere, Origi o Adli).



Pioli además perdió en la ida a un elemento importante en el centro del campo, Ismael Bennacer, que se lesionó en una rodilla, además de no poder contar con la leyenda Zlatan Ibrahimovic.



En este paisaje sombrío, las esperanzas de remontada están puestas en Rafael Leao, ausente en la ida por molestias en el muslo derecho pero que ya entrenó con el grupo el domingo.



- Lukaku en forma -

Enfrente un Inter que ha mejorado en el último mes; escalando hasta el podio en el campeonato, clasificado para la final de la Copa de Italia (24 de mayo contra la Fiorentina) y a un paso de la final de la Champions, en la que jugaría por añadir una cuarta 'Orejona' a sus vitrinas.



El equipo dirigido por Simone Inzaghi suma siete victorias consecutivas con tres goles de media por choque.



Finalmente el belga Romelu Lukaku ha despertado, con siete goles desde principios de abril, pero en principio esperará su oportunidad en el banquillo, como en la ida.



El defensa Milan Skriniar, operado de la espalda a finales de abril, es la única baja de un Inter al que le tocará guardar su ventaja de la ida, como ya hizo en octavos ante el Oporto (1-0, 0-0) y en cuartos frente al Benfica (2-0, 3-3).



La otra semifinal se presenta más incierta. El miércoles el Real Madrid, vigente campeón, comparece en la cancha del Manchester City tras empatar 1-1 en la ida.