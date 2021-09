Champions: Ronaldo salva al United, Barcelona en caída libre y Bayern en modo rodillo

Escucha esta nota aquí

Cristiano Ronaldo salvó al Manchester United 'in extremis' contra el Villarreal y la Juventus infligió la primera derrota al vigente campeón Chelsea, este miércoles en la segunda fecha de Champions, en la que el Bayern sigue en modo rodillo y el Barça en caída libre tras ser humillado en Lisboa.

¿Le quedan opciones reales al Barça de estar en octavos? Los azulgranas, endeudados, lejos de la cabeza en la Liga y sin Messi ni Griezmann cayeron 3-0 en el campo del Benfica y siguen sin puntuar tras acumular una segunda derrota europea.

Dos goles del uruguayo Darwin Núñez (3, 79 de penal) y uno de Rafa Silva (69) mantienen al Barcelona en la última posición del grupo E, que sigue liderando el Bayern de Múnich tras ganar 5-0 al Dinamo de Kiev, tercer clasificado por detrás del Benfica.

A falta de cuatro partidos para el final de la fase de grupos, el Barcelona se queda sin margen de error en Europa, a tres días de enfrentarse al Atlético de Madrid en LaLiga el sábado, en otro duelo de altura.

- 'Situación crítica' -

"Estamos en una situación crítica", afirmó el centrocampista azulgrana Sergio Busquets tras el partido a Movistar+.

La derrota también vuelve a poner el foco sobre el técnico, Ronald Koeman, muy cuestionado en las últimas semanas.

"De mi futuro no quiero decir nada porque no sé lo que piensa el club y no está en mis manos", dijo Koeman tras el partido.

En contraste, luego de su demostración 3-0 en Barcelona a mediados de septiembre, el Bayern de Múnich continuó su paseo triunfal en esta Champions al barrer al Dinamo de Kiev (5-0), con un nuevo doblete de Robert Lewandowski.

Para ver gol, no hay como elegir un partido del Bayern. El 'Rekordmeister' ha ganado sus nueve últimos partidos entre todas las competiciones, anotando en total 45 goles; una media de cinco por partido.

Y el Manchester United cosechó tres valiosos puntos en Old Trafford tras derrotar (2-1) 'in extremis' al Villarreal con gol de Cristiano Ronaldo, lo que permitió a los 'Diablos Rojos' tomarse cumplida venganza de la última final de la Europa League.

Una buena combinación en ataque propició que Paco Alcácer adelantase al club español en el minuto 53, pero la alegría duró poco en la escuadra dirigida por Unai Emery. Siete minutos después, el lateral brasileño Alex Telles empalmaba una excelsa volea para establecer la igualada.

- Nuevo récord de CR7 -

El astro portugués Ronaldo, que se convirtió este miércoles en el jugador con más partidos en la historia de la Liga de Campeones (178), desató la euforia en Old Trafford con un gol en el 90+5 desde dentro del área.

El conjunto castellonense se complica su futuro en Liga de Campeones y queda último de grupo con un punto. Los 'Diablos Rojos' suman tres en la llave F.

En el otro partido del grupo el Atalanta se impuso 1-0 al Young Boys, lo que permite a la 'Dea' ser líder con 4 puntos, por los 3 de los suizos.

En el grupo G, el Sevilla rozó la derrota en casa del Wolfsburgo pero logró empatar 1-1 en los minutos finales.

El equipo alemán se adelantó por medio de Renato Steffen al poco de comenzar la segunda parte (48), y el Sevilla no logró la igualada hasta el minuto 87 y de penal, convertido por Ivan Rakitic.

Al haber empatado en la primera fecha con el mismo resultado ante el RB Salzburgo, el Sevilla marcha 2º con 2 puntos en su grupo G por detrás del equipo austríaco, quien venció 2-1 al colista Lille este miércoles y suma 4 unidades.

El Wolfsburgo figura 3º con 2 puntos, ya que empató 0-0 contra los franceses.

Por último, en el partido estelar del día, el vigente campeón perdió en Italia en el grupo H.

Los campeones de Europa encajaron un gol de Federico Chiesa, uno de los mejores jugadores del partido, nada más comenzar la segunda parte (46) de su partido ante la Juventus de Turín. Un gol que sería definitivo y que deja al Chelsea segundo en la llave por detrás de los italianos (6 unidades). Le siguen el Zenit, 3º con 3 puntos merced a su goleada de este miércoles por 4-0 sobre el Malmö sueco, colista con 0 unidades.

"Los jugadores han hecho un muy buen partido contra los campeones de Europa", valoró en Amazon Massimiliano Allegri, entrenador de la Juve.

