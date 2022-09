Champions: se viene un atractivo PSG-Juve y el debut europeo de Haaland con el City

El París SG inicia este martes su campaña 2022/23 en la Liga de Campeones con un choque contra la Juventus (15:00 hora de Bolivia), coincidiendo con el debut en Champions con el Manchester City del noruego Erling Haaland, que juega en Sevilla.



Liderados por un trío ofensivo Messi-Mbappé-Neymar en buena forma, el PSG inicia una primera fase de Liga de Campeones comprimida por la proximidad del Mundial-2022 en Catar (20 de noviembre-18 de diciembre).



Líderes de Ligue 1 gracias a su estelar ataque (24 goles en 6 jornadas), los hombres de Christophe Galtier recibirán en el Parc des Princes (Grupo H) a una Juventus con problemas en el aspecto ofensivo y solo sexta del campeonato italiano.



Pero el PSG no ha batido nunca a la Juventus en competición europea y cuenta en sus filas con exjugadores del equipo francés como Leandro Paredes y Angel Di Maria, que partieron hacia Turín esta pretemporada, o Adrien Rabiot.



En paralelo, el noruego Erling Haaland, autor de nueve goles en cinco jornadas de Premier League, dará sus primeros pasos en Champions con los colores del Manchester City en el césped del Sevilla FC, sextuple vencedor de la Europa League, en el Grupo G.



El Real Madrid, candidato a su propia sucesión iniciará el camino hacia un soñado decimoquinto título en Glasgow contra el Celtic.



En Austria, el RB Salzburgo recibirá al campeón de Italia, el AC Milan, mientras que el alemán RB Leipzig se verá las caras con el Shakhtar Donestk.



Antes, el campeón de 2021, Chelsea, irá a Zagreb (12:45 HB) con una plantilla reforzada con las llegadas del delantero Raheem Sterling y del defensa francés Wesley Fofana, comprado al Leicester por 82 millones de euros (misma cantidad en dólares).



El Borussia Dortmund, segundo de la Bundesliga la temporada pasada, jugará en su estadio contra el Copenhague (12:45 HB), salido de las calificaciones, igual que el Benfica de Lisboa, que recibirá a otro equipo salido de la fase preliminar, el Maccabi Haifa.



Programa de los partidos del martes 6 de septiembre, en la primera jornada de la Liga de Campeones (en horario boliviano):



Grupo E



12:45 Dinamo Zagreb (CRO) - Chelsea (ENG)



15:00 RB Salzburgo (AUT) - AC Milan (ITA)



Grupo F



15:00 RB Leipzig (GER) - Shakhtar Donestk (UKR)



15:00 Celtic Glasgow (SCO) - Real Madrid (ESP)



Grupo G



12:45 Borussia Dortmund (GER) - Copenhague (DEN)



15:00 Sevilla FC (ESP) - Manchester City (ENG)



Grupo H



15:00 París SG (FRA) - Juventus (ITA)



15:00 Benfica (POR) - Maccabi Haifa (ISR)