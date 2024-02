Chelsea elimina al Aston Villa en Copa de Inglaterra

Connor Gallagher (11), el senegalés Nicolas Jackson (21) y el argentino Enzo Fernández (54) anotaron para los 'Blues', mientras que el francés Moussa Diaby (90+1) marcó en el tiempo añadido para los locales.



Tras dos contundentes derrotas en Premier League contra Liverpool (4-1) y Wolverhampton (4-2), una eliminación en la Copa habría aumentado la presión sobre Pochettino.



Por su parte el Aston Villa, que logró acumular una racha de 17 partidos invicto en su cancha en Premier League hasta su derrota contra Newcastle la semana pasada, no ha logrado hacer de su estadio un fortín en las copas domésticas.



Así, tras caer eliminado en septiembre de la Copa de la Liga contra el Everton, se despide de la segunda copa de nuevo en su propia cancha.



Unai Emery alineó su mejor once disponible pese a estar en la lucha por puestos de Liga de Campeones y estar todavía en liza en la Conference League, pero el partido quedó sentenciado tras el gol de Fernández de falta directa al inicio de la segunda mitad.



En la siguiente ronda, el Chelsea se enfrentará al Leeds, de segunda división. Además, los 'Blues' se medirán al Liverpool a finales de febrero en la final de la Copa de la Liga.



En el otro 'replay' disputado el miércoles, el Nottingham Forest tuvo que llegar hasta los penales para derribar la resistencia del Bristol City, equipo de mitad de tabla de segunda división, luego de que el partido acabase 1-1 y que el marcador no se moviera en la prórroga.



El Forest se medirá en quinta ronda al Manchester United.