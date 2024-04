Chelsea fulmina 6-0 al Everton con cuatro goles de Palmer

Cuatro goles de Cole Palmer, ahora colíder de la tabla de máximos anotadores de la Premier League, sirvieron al Chelsea para endosar un set en blanco (6-0) al Everton, este lunes en el cierre de la 33ª jornada.



El atacante de 21 años sostuvo sobre sus hombros al club de Stamford Bridge y justifica con creces el fichaje del último día del mercado de inicio de temporada, cuando los 'Blues' se hicieron con él, que en el Manchester City tenía poco tiempo de juego.



Palmer acumula 20 tantos esta temporada con el Chelsea, la misma cantidad que lleva Erling Haaland con el Manchester City. Un balance espectacular para un jugador que no había marcado ninguno en 19 partidos disputados con el City.



El Chelsea de Mauricio Pochettino es noveno en la clasificación con 47 puntos, justo por detrás del West Ham (8º, 48 puntos), que ha disputado dos partidos más. Tiene además a tiro al Manchester United (7º) y al Newcastle (6º), que tienen 50 puntos cada uno y un partido disputado más.



El ritmo competitivo se presenta ahora vertiginoso para el Chelsea, que el sábado disputará la semifinal de la Copa de Inglaterra contra el Manchester City, antes de tres duelos exigentes en la Premier League, frente a Arsenal, Aston Villa y Tottenham.



Contra el Everton, decimosexto y que tiene dos puntos sobre la zona de descenso, Palmer consiguió ya un 'hat-trick' en la primera media hora, con el pie izquierdo (13), con la cabeza (18) y con el pie derecho (29).



En la segunda mitad, el número 20 del Chelsea obtuvo un penal que él mismo transformó después (64, 5-0). Ese tanto se vio precedido de una disputa de Noni Madueke y Nicolas Jackson por lanzar el penal, hasta que el capitán Conor Gallagher intervino para confiar el balón a Palmer, el tirador oficioso del equipo.



"Les dije que es la última vez que acepto este tipo de comportamiento. En un partido con el rendimiento que tuvimos hoy no podemos tener ese comportamiento. Si queremos ser un gran equipo que luche por cosas importantes hay que pensar en el colectivo, así que no aceptaré que esto ocurra otra vez", dijo Pochettino sobre ese incidente.



Además de Palmer, los otros jugadores que marcaron para el Chelsea este lunes fueron el senegalés Nicolas Jackson (44) y Alfie Gilchrist (90). Ese último acaba de entrar en el partido, apenas dos minutos antes.