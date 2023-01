Chelsea revienta el mercado invernal en Europa

Con más de 200 millones de euros invertidos en la ventana de fichajes invernal, que echa el cierre este martes a las 21:00 hora de Bolivia, el Chelsea ha sido protagonista de un 'mercato' marcado por la prudencia de los grandes de Europa y el exilio saudita de Cristiano Ronaldo.



- Inglaterra: Chelsea intimida, Ronaldo dice adiós -

A golpe de decenas de millones de libras y de métodos de pirata, el Chelsea ha sido de largo el equipo europeo más activo en esta ventana invernal.



El caso más flagrante del modo de actuar de los 'Blues' fue la manera de arrebatar al Arsenal el ucraniano Mykhailo Mudryk, aceptando pagar sin rechistar los 100 millones de euros que reclamaba el Shakhtar Donetsk.



Benoît Badiashile, Joao Felix (cedido por el Atlético), Noni Madueke y Malo Gusto (cedido al Lyon hasta junio) se han unido a la lista de fichajes realizados por el nuevo propietario del club londinense, Todd Boehly, con una inversión total de unos 200 millones de euros, sin contar una posible contratación de última hora, según algunos medios, como sería la del argentino Enzo Fernández, a cambio de otros 100 millones para el Benfica.



Líder de la Premier League, el Arsenal se ha reforzado con el defensa polaco Jakub Kiwior y el extremo belga Leandro Trossard, a la espera de una posible llegada del medio ecuatoriano del Brighton Moisés Caicedo. Pero en comparación de sus vecinos londinenses, los 'Gunners' han sido muy razonables en el gasto, al igual que el resto de clubes de la Premier League.



El Manchester City no ha fichado a nadie; Liverpool solo al delantero neerlandés Cody Gakpo; Newcastle ha pagado 45 millones de euros a Everton por el prometedor Anthony Gordon; y el Manchester United ha fichado al neerlandés Wout Weghorst para llenar el vacío dejado por Cristiano Ronaldo.



La estrella portuguesa (37 años) fue liberado en noviembre por los 'Red Devils' después de una explosiva entrevista y finalmente recaló, a precio de oro, en el Al-Nassr saudita.



- España: Atlético activo, Real y Barça discretos -

En España, curiosamente, los dos gigantes, Real Madrid y Barcelona, han estado más bien discretos.



La mayor operación la ha realizado el Atlético de Madrid: los colchoneros firmaron al delantero neerlandés Memphis Depay, cuyo contrato con el Barça acababa en junio, por solo tres millones de euros.



El Sevilla, que lucha por evitar el descenso, el mediático director deportivo Monchi se ha deshecho de los decepcionantes Isco y el danés Kasper Dolberg, cambiados por el defensa francés Loïc Badé (procedente del Rennes) y la vuelta del argentino Lucas Ocampos (cedido por el Ajax).



- Italia: pendientes de Skriniar y Zaniolo -

Con sus principales clubes en números rojos, la Serie A no puede permitirse ninguna locura.



El principal caso a resolver antes del cierre del 'mercato' es el futuro del central eslovaco del Inter Milan Skriniar (27 años), que acaba contrato en junio y al que los medios colocan en el París SG, que podría adelantar su llegada a esta misma semana siempre que ambos clubes se pongan de acuerdo en el monto de la indemnización.



Otras operaciones a resolver de última hora son las del internacional Nicolo Zaniolo, que no desea seguir en la Roma, la venta al Leeds del centrocampista estadounidense de la Juventus Weston McKennie y la eventual llegada al Udinese del francés Florian Thauvin (30 años), que acaba de rescindir su contrato con Tigres de Monterrey.



- Alemania: Bayern sustituye a sus lesionados -

Debilitado por las lesiones, el Bayern ha tenido que activarse para cubrir las bajas de su capitán y arquero titular Manuel Neuer (fractura de la pierna derecha) y del defensa francés Lucas Hernández (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), ausentes por lo que resta de temporada.



Para la portería, el club bávaro se ha hecho con los servicios del veterano suizo del Borussia Mönchengladbach Yann Sommer previo pago de 8 millones de euros, más uno y medio en variables. El arquero de la Nati, de 34 años, ha firmado hasta junio del 2025, prometiendo una inédita competencia a Neuer cuando éste vuelva a las canchas.



En defensa, el elegido ha sido otro veterano, el neerlandés Daley Blind (32 años), que llega libre y hasta final de temporada tras romper con el Ajax.



- Francia: PSG duda, Masella se refuerza -

Tras un verano de muchos fichajes, el PSG ha sido más discreto en esta ventana. Solo se ha registrado la salida de Pablo Sarabia al Wolverhampton... a la espera quizás del delantero que reclama el entrenador Christophe Galtier.



Sin embargo, el otro grande del fútbol francés, el Marsella, ha fichado a dos semifinalistas mundialistas: el croata Dejan Lovren (del Lyon) y el marroquí Azzedine Ounahi (del Angers).