Chelsea y Liverpool empatan sin goles en partido aplazado de la Premier League

Chelsea y Liverpool empataron sin goles en duelo aplazado de la 8ª jornada de la Premier League disputado este martes, en el debut del español Bruno Saltor en el banquillo de los 'Blues'.



El punto sumado no sirve de casi nada ni al Chelsea ni al Liverpool, prácticamente descartados para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones, al menos por la vía del campeonato nacional (los 'Blues' deben jugar los cuartos de final contra el Real Madrid).



El Liverpool queda en la 8ª plaza con 43 puntos, a siete del Top-4, mientras que once puntos separan a los 'Blues' (39) de la zona Champions.



En duelo entre las dos grandes decepciones de esta temporada en la Premier League fueron los 'Blues' los que comenzaron dominando y marcando, pero el tanto anotado por Reece James fue anulado por fuera de juego del argentino Enzo Pérez al recuperar la pelota tras lanzamiento de esquina (24).



Poco a poco los 'Reds' se fueron adueñando del juego y tuvieron un par de ocasiones para haber llegado al descanso con ventaja, pero Kepa atajó de manera espectacular un disparo de Joe Gomez (45+3) y Wesley Fofana metió la cabeza para desviar un remate muy peligroso de Fabinho (45+4).



La segunda parte fue un calco de la primera: el Chelsea comenzó marcando, pero el VAR volvió a anular el gol de Kai Havertz por fuera de juego del delantero alemán (50) y tras esa jugada fue el equipo entrenado por Jürgen Klopp el que volvió a mandar en el juego.



No obstante, fueron los locales los que tuvieron la mejor ocasión de gol, en un disparo del portugués Joao Félix que se marchó ligeramente por encima del arco de Alisson Becker (77).



También alto se fue el lanzamiento de Enzo Fernández en la última ocasión del partido (90+5).



En otros duelos aplazados en su día y en la pelea directa por la permanencia, el Leeds fue el gran beneficiado al imponerse por 2-1 a un rival directo como el Nottingham Forest, mientras que Bournemouth y Leicester se complican la vida tras perder 2-0 contra el Brighton (el segundo anotado por el joven paraguayo de 19 años Julio Enciso) y 2-1 frente al Aston Villa, respectivamente.



Con estos resultados, el Leeds sale de las posiciones de descenso y asciende a la 13ª plaza con 29 puntos, mientras que Leicester (25 puntos) y Bournemouth (27) descenderían, con el Nottigham igualado a puntos (27).