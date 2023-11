Chile sin un cambio generacional ni timonel que dirija el barco

El argentino Eduardo Berizzo renunció a la Roja tras el deslucido empate sin goles del jueves contra Paraguay, en que la selección chilena no pudo sacar ventaja pese a tener un jugador de más casi todo el segundo tiempo.



Berizzo se fue entre abucheos del Estadio Monumental, en Santiago.



Ni los últimos vestigios de la 'Generación dorada' que llevó a Chile a ganar las Copas América de 2015 y 2016 ni las nuevas apuestas pudieron generar un cambio positivo en el equipo, que no logró clasificar a los mundiales de Rusia 2018 ni Catar 2022.



"Los resultados no han sido los esperados", reconoció el 'Toto' tras anunciar su renuncia.



Tras cinco fechas del extenso clasificatorio, Chile es octavo de diez selecciones, con cinco puntos, sólo por encima de Bolivia (3) y Perú (1).



Sudamérica dispone de seis cupos directos para el Mundial de 2026, mientras que el séptimo ubicado jugará un repechaje contra un combinado de otro continente.



- Pobre rendimiento -

Desde que Berizzo asumió la banca de la Roja en mayo de 2022, sólo fue capaz de ganar un partido oficial: ante Perú por la tercera fecha del premundial.



Contra Paraguay, Berizzo intentó cambiarle la cara a su equipo situando al histórico delantero Alexis Sánchez en el mediocampo e incluyendo al joven Damián Pizarro en el ataque.



Sin embargo, ninguno de sus experimentos dotó a Chile de oportunidades claras de gol. Una tendencia que se venía repitiendo desde que asumió en la Roja.



Este viernes la federación local anunció que asumirá interinamente el DT de los juveniles, Nicolás Córdova, de cara al partido del próximo martes contra Ecuador en Quito (2.850 msnm).



"Espero que no nos cueste caro y sea un cambio positivo, pero va a hacer difícil", comentó el capitán de la Roja, Gary Medel, otro de los históricos que ha mostrado muy poco en estas clasificatorias.



- Sin recambio -

Berizzo había logrado un respiro de las críticas tras los Juegos Panamericanos de Santiago-2023, donde con una selección Sub-23 llegó a la final del torneo, que perdió por penales ante Brasil.



Nueve jugadores de esa selección fueron convocados para esta fecha. Cuatro de ellos tuvieron minutos ante Paraguay y Damián Pizarro incluso fue titular, pero sin mayor destaque.



Otras figuras más consolidadas como Paulo Díaz, defensa de River Plate, Ben Brereton, delantero del Villarreal, o Gabriel Suazo, lateral del Toulouse, también pasaron de puntillas en Santiago, una vez más.



Con la salida de Berizzo y el nombramiento de Córdova, el futuro de la Roja en los banquillos tampoco es claro.



Según medios locales el preferido de la federación sería el argentino Ricardo Gareca, quien llevó a Perú a Rusia 2018 tras 36 años de ausencias en mundiales.



Sin embargo, según el diario La Tercera, el DT con más ventaja sería el actual entrenador de Colo Colo, el argentino-boliviano Gustavo Quinteros.



"Su conocimiento del medio local, además de su pasado como adiestrador de selecciones, lo acercan a Juan Pinto Durán", sede de entrenamientos de la Roja, informó el diario chileno.