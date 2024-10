Chile y Brasil luchan contra sus fantasmas y el mal momento

Chile recibe este jueves a Brasil en un mal momento para ambas selecciones la obligación de ganar para emprender el camino de la remontada.



La Canarinha ocupa el quinto puesto de las eliminatorias sudamericanas con 10 puntos, cinco más que La Roja que es penúltima y está lejos de los puestos de clasificación al Mundial de 2026.



“Estamos en una secuencia en la que necesitamos resultados”, diojo el seleccionador Dorival Júnior.



El argentino Ricardo Gareca tra tratado de inyectar optimismo a la Roja, pero ha encontrado resistencias dentro del mismo país.



Brasil acumula cuatro derrotas en ocho encuentros, tres de estos a domicilio.



En cuatro partidos jugados en Santiago, la selección de Chile apenas ganó uno, empató dos y perdió el otro, un mes atrás ante Bolivia.



“Brasil es Brasil, siempre uno tiene que considerarlo como lo que es una potencia”, dijo el técnico argentino, sin admitir a alivio o ventaja por las bajas con las que llega el rival.



La Canarinha no contará con el portero Alisson, los defensores Éder Militão, Bremer y Ghilerme Aran, y el delantero Vinicius Junior.



EL centrocampista del América mexicano Víctor Dávila se ha negado a ver como ventaja las malas noticias de su rival de este jueves. “No nos compete si en Brasil vienen o no figuras, siempre va a ser un rival difícil”.



Chile llega sin su máxima figura Alexis Sánchez, perdió por lesión de último momento al lateral Gabriel Suazo y al volante Marcelino Núñez y para este partido no cuenta con el central Paulo Díaz y el mediocampista Erick Pulgar por sanción.



A pesar del escenario, Gareca decidió llamar a jugadores jóvenes y otros que todavía no debutan en la selección como el volante del León mexicano Luciano Cabral y Ulises Ortegoza del argentino Talleres de Córdoba, dejando fuera a algunos referentes.



La prioridad de 'el Tigre' es fortalecer la defensa, una de las zonas del equipo más afectadas por las bajas y donde probablemente forme con una línea de jugadores inédita.



"No he definido nada, lo haré al mismo día del partido", anunció el exseleccionador de Perú.



- Alineaciones probables:



Chile: Brayan Cortés; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Thomas Galdames; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Diego Valdés, Víctor Dávila; y Eduardo Vargas.



Seleccionador: Ricardo Gareca.



Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner Vinicius; André, Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo, Savinho; y Igor Jesús.



Seleccionador: Dorival Júnior.



Árbitro: El argentino Darío Herrera.