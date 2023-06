Chileno Vidal afirma que no renovará con Flamengo en diciembre

"Tengo contrato hasta diciembre (con Flamengo), después de diciembre voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre, y vamos a ver", declaró Vidal al llegar a Chile para sumarse a la selección que juega el viernes un partido amistoso con República Dominicana.



El exjugador del Barcelona, del Bayern Múnich y del Inter de Milán aseguró que le gustaría volver a jugar en Chile. "Me encantaría volver, pero queda mucho tiempo", dijo.



"No es el momento, cuando esté libre diré lo que pienso y lo que quiero", respondió Vidal ante la consulta sobre si le gustaría volver al club chileno Colo Colo.



"Prefiero hablar en el momento, ahora preocuparme de la selección, disfrutar lo que me queda de contrato y ojalá ser campeón con Flamengo en estos tres campeonatos", afirmó el futbolista de 36 años.



El Flamengo, con Jorge Sampaoli en la banca y tercero en la tabla de posiciones del Brasileirao, ya está en octavos de final de la Copa Libertadores donde defiende el título de campeón. El popular equipo carioca está además en cuartos de final de la Copa do Brasil.



En el campeonato brasileño (Brasileirao), Vidal solo ha jugado en seis encuentros de 10 disputados por Flamengo, con 251 minutos en cancha. En la Libertadores, en cambio, ha tenido más protagonismo: 264 minutos en cinco partidos.