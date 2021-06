Christian Eriksen no jugará más, según afirma el exmédico de Tottenham

Escucha esta nota aquí

Sanjay Sharma fue el médico de Christian Eriksen en su etapa con el Tottenham Hotspur de Inglaterra. El reconocido cardiólogo y profesor de la St George’s University de Londres confirmó que el jugador danés “murió” brevemente en Copenhague cuando se desvaneció en el partido entre Dinamarca y Finlandia.



"No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió (este sábado), aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no”, dijo Sharma según el portal espn.com.ar



“La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”, sostuvo el presidente de expertos cardiacos de la Federación Inglesa (FA).



Además, en declaraciones a The Mail, el mismo especialista confirmó que revisó el expediente de Eriksen al momento que se enteró que se desvaneció en el partido de este sábado y confirmó que todo estaba bien, por lo que el jugador no mostró patologías previas.



“Pensé: 'Dios mío, ¿y si hubo algo que no vimos?' Pero revisé todos los resultados y todo estaba perfecto”, dijo al diario inglés.



“Desde el día que lo firmamos, fue mi trabajo monitorearlo y le hacíamos estudios cada año. La verdad es que sus exámenes fueron normales hasta 2019 y sin algún problema cardiaco. Cada año fue revisado y analizado. Yo hice los exámenes”.



Christian Eriksen se desplomó hacia el final del primer tiempo y recibió reanimación cardio pulmonar (RCP) en el terreno de juego debido a su estado. Pese a todo, salió consciente y tocándose la cabeza del estadio y después de unas horas pudo hablar y estabilizarse de buena forma.