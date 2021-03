Chumacero asegura que no le “interesa” retornar al fútbol boliviano

Escucha esta nota aquí

Sin vueltas. El mediocampista boliviano Alejandro Chumacero, que milita en la Unión Española de Chile, aseguró a La Tercera de ese país que no tiene interés en fichar por un club boliviano. A inicios de este año estuvo en negociaciones con Alwasy Ready y The Strongest, pero al final no logró llegar a un acuerdo con ninguna de las dos instituciones.

¿Chumacero pensó en retornar al fútbol de su país? “No pensé en volver a Bolivia. Hubo propuestas, pero no me interesa”, disparó Chumacero, mientras trabaja con La Verde para los partidos amistosos frente a La Roja –este viernes 21:00 (hb)- y a Ecuador –el lunes 16:30 (hb)-.

El exvolante del Puebla de México aseguró que optó por el club hispano porque para su carrera es importante seguir en un conjunto competitivo. Hace una semana, quedó eliminado de la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle de Ecuador, equipo del también boliviano José María Carrasco.

“(Le puede aportar a Unión Española) Todo lo que tengo, la experiencia que llevo en el fútbol. Primero está el equipo y de ahí aportar lo que uno sabe. Transmitirles mi experiencia a los jóvenes, ayudarles un poco. Siempre estoy disponible para el grupo, eso es lo esencial para empezar bien”, agregó el mediocampista ya ha disputado 75 minutos con su nueva camiseta.

Sobre el encuentro de este viernes, Chumacero aseguró que será “muy lindo” porque se encontrará con Carlos Palacios (exjugador de Unión Española que fichó por el Internacional de Brasil) y espera intercambiar camisetas. “Hay que aprovechar estas circunstancias por todo lo que vivimos durante la pandemia. Será lindo el amistoso. Es lamentable no jugar las eliminatorias, pero se dio así”, manifestó.