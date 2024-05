Cinco cosas a saber sobre Arne Slot, futuro entrenador del Liverpool

Arne Slot, actual entrenador del Feyenoord y que anunció este viernes que será el sucesor del alemán Jurgen Klopp en el banquillo del Liverpool, es descrito en Países Bajos como un técnico entusiasta pero poco expresivo, adepto a un fútbol espectacular, como lo ha demostrado estas dos últimas temporadas en el equipo de Róterdam.



. Fan de Guardiola

En las tres temporadas que ha pasado como entrenador del Feyenoord, su segundo club como técnico tras haber dirigido al AZ Alkmaar, Slot se ha creado una reputación de ser un entrenador audaz, adepto a un fútbol espectacular pero efizaz y capaz de elevar el nivel de sus jóvenes jugadores... a la imagen de su modelo, Pep Guardiola.



"Los jugadores son siempre muy buenos bajo las órdenes del entrenador del City, cuando parecían menos dotados con sus entrenadores precedentes", indicó Slot, de 45 años, al diario Algemeen Dagblad a finales de 2023. Recientemente, la prensa británica apodó a Slot como el "Pep Guardiola neerlandés" debido a su estilo ofensivo con mucha presión, muy apreciado por los aficionados del Feyenoord. Pero a diferencia de Guardiola, Slot juega siempre con un auténtico "9" y no modifica nunca su esquema 4-2-3-1.



. Correr más que el adversario

Arne Slot tiene también la fama de ser un entrenador insistente en el impacto físico de los jugadores. "En el Feyenoord, digo a mis jugadores: tenéis que crear cuatro veces más de ocasiones que vuestro adversario y trabajar dos veces más duro", declaró en Algemeen Dagblad. "En todos los partidos que hemos ganado esta temporada, vemos en los datos que hemos corrido un 20 o un 30% más que nuestro adversario. En partidos en los que no hemos ganado, tan sólo habíamos corrido un tres o un seis por ciento más".



. Pretendido por el Tottenham y el Leeds

El Liverpool no es el único club de la Premier League en haberse interesado por el neerlandés. En mayo de 2023, cuando el Tottenham buscaba un sucesor al italiano Antonio Conte, los 'Spurs' estuvieron cerca de ficharlo. Slot prefirió entonces firmar un nuevo contrato con el Feyenoord, "al no sentirse todavía listo para Inglaterra", indicó la agencia de prensa ANP. Un año antes, fue citado también como candidato al banquillo del Leeds.



"El factor decisivo ha sido jugar la Liga de Campeones con el Feyenoord. Desde un punto de vista privado, quedarme en Rótterdam en aquel momento era la mejor opción para mi bienestar", declaró Slot. La campaña del Feyenoord en Champions empezó por todo lo alto, con una victoria por 2-0 contra el Celtic Glasgow, pero dos derrotas contra el Atlético de Madrid sentenciaron el recorrido del equipo, que quedó 3º en el Grupo E.



. Arengador de vestuario

Los aficionados del Liverpool que estaban buscando indicios sobre la gestión del vestuario de su futuro entrenador compartieron en redes un discurso que Slot dio a los jugadores del Feyenoord después de una histórica victoria en la cancha del Ajax.



"La razón por la que estamos hoy aquí es porque estáis dándolo todo cada día. Y esa es la razón por la que habéis podido ganar a este equipo en su propio estadio incluso sin nuestros aficionados aquí", dijo al vestuario.



"Pero esto es sólo una victoria. Una gran victoria pero nuestro objetivo esta temporada es más grande que haber ganado por primera vez en 17 años en Ámsterdam", indicó Slot para animar a sus jugadores.



. Jugador modesto pero con un pase a su nombre

Desconocido en Europa hasta estos últimos días, Arne Slot lo era también en su país hasta que asumió las riendas del Feyenoord. Fue un jugador de nivel medio que se dio a conocer en el PEC Zwolle, donde terminó su carrera tras pasar por el Breda y el Sparta Róterdam. Tenía fama de ser técnico pero poco combativo.



"Mucha gente pensaba que Arne era perezoso y lento", declaró recientemente su exentrenador Jan Everse a la cadena pública NOS. Este último describe el estilo de Slot como delantero de "sedoso" y "refinado". En Países Bajos, el nuevo entrenador del Liverpool dio un nombre a un gesto técnico, el "pase Arne Slot", un ligero desvío de un delantero de espaldas a portería que divide la defensa y libera a un extremo hacia el balón.