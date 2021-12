Cinco futbolistas latinoamericanos a seguir en la final de la MLS

Escucha esta nota aquí

Portland Timbers y New York City FC, rivales el sábado por el título de la liga de fútbol norteamericana (MLS), cuentan con una veintena de jugadores latinoamericanos en sus filas. A continuación cinco de las principales figuras de los equipos finalistas:



- Valentín Castellanos (New York)

Ni Gonzalo Higuaín, ni tampoco Guillermo Barros Schelotto o Lisandro López. El primer argentino en conquistar la Bota de Oro de la MLS fue esta temporada Valentín Castellanos, punta del New York City FC, con 19 goles en 32 partidos.



El 'Taty', de 23 años, destapó un desconocido talento goleador que empujó a la franquicia neoyorquina a romper su barrera histórica de los cuartos de final.



El internacional Sub-23 argentino comandará al equipo en su primera final de la MLS, una instancia a la que no pudo llegar el campeón mundial español David Villa, anterior artillero del equipo.



- Sebastián Blanco (Portland)

El habilidoso punta argentino jugará su tercera final con el Timbers en los últimos tres años. Blanco se formó en las categorías inferiores de Lanús y se proclamó campeón del Apertura 2007 junto a Diego Valeri, al que reencontró como socio en Portland.



Tras pasar por el fútbol europeo (Metalist Járkov y West Bromwich) y una etapa en San Lorenzo, Blanco aterrizó en Portland en 2017 y un año después perdió la final de la MLS ante Atlanta United.



En 2020, el delantero comandó el triunfo en el torneo 'MLS is Back', del que fue nombrado mejor jugador.



En estos playoffs Blanco, de 33 años, sufrió una lesión muscular que amenaza su titularidad en la final del sábado.



- Diego Chará (Timbers)



Junto a Diego Valeri, el colombiano Diego Chará es uno de los puntales del Timbers que se mantienen desde el único campeonato de la franquicia en 2015.



Tras nueve temporadas en el equipo, el exmediocampista de América de Cali y Deportes Tolima recibió en 2020 en el vestuario a su hermano menor Yimmi, que también se perfila como titular en la final.



"La experiencia de jugar la final con mi hermano será increíble. Tenemos a nuestros padres acá y será un lindo día como familia", dijo el jueves Diego Chará.



- Maxi Moralez (New York)

Eclipsado mediáticamente por los goles de Castellanos, el argentino Maxi Moralez ha sido el hilo conductor del New York City desde el final de la época de estrellas como Pirlo y Villa al combativo equipo actual.



El mediocampista ofensivo, de 34 años, fue figura en el Vélez Sársfield y pasó por el fútbol ruso (FC Moscú), italiano (Atalanta) y mexicano (León) antes de instalarse en 2017 en Nueva York.



En la MLS ha rendido a gran nivel llegando a un sensacional registro de 7 goles y 20 asistencias en la temporada 2019.



- Diego Valeri (Timbers)

Uno de los mejores jugadores de la MLS en la última década, el argentino Diego Valeri es un ídolo en Portland desde la conquista del título de 2015.



Este talentoso mediapunta se dio a conocer liderando al sorprendente Lanús que se proclamó campeón de Argentina por primera vez en 2007, batiendo al Boca Juniors de Martín Palermo.



Tras un desafortunado paso por el Oporto y el Almería, Valeri encontró su lugar en Estados Unidos, donde fue reconocido como el MVP (Jugador Más Valioso) de la liga en 2017.



A sus 35 años, y partiendo probablemente desde el banquillo, Valeri intentará despedirse de Portland con un segundo campeonato.



