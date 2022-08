Cinco nuevas caras en la Liga española se destacan para la temporada que se avecina

Y con esa liquidez, se lanzaron al mercado para buscar fichajes de renombre, liderados por el elegido como el jugador elegido en 2021 con el galardón The Best, entregado por la FIFA: el polaco Robert Lewandowski. El jugador cumplirá 34 años este mes pero eso no impidió al Barcelona pagar 50 millones de euros (50,95 millones de dólares) al Bayern de Múnich por el delantero.