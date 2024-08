¿Clásico paceño en cuartos? Bolívar y The Strongest buscan avanzar en la Copa Libertadores

Mientras se preparan para los desafíos en la Libertadores, Bolívar y The Strongest también compiten en el torneo Clausura de la División Profesional, donde la lucha por el título se intensifica. Actualmente, Bolívar lidera la tabla de posiciones, seguido de cerca por su eterno rival, The Strongest. Además, la pelea se centra en la obtención del último cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. La competencia local no solo les permite mantener el ritmo de juego, sino que también les brinda la oportunidad de afinar su estrategia antes de los cruciales partidos de la Libertadores.



Los partidos de ida de los octavos de final están programados para mediados de agosto. The Strongest visitará a Peñarol en el estadio El Campeón del Siglo el miércoles 14 de agosto a las 18:00 HB. Por su parte, Bolívar se enfrentará a Flamengo en el icónico estadio Maracaná el jueves 15, a partir de las 20:30 HB. Estos encuentros son de vital importancia, ya que ambos equipos buscarán un resultado favorable que les permita avanzar a la siguiente ronda.



Una semana después, se jugarán los partidos de vuelta. El miércoles 21, The Strongest será local en el estadio Hernando Siles, donde recibirá a Peñarol a las 18:00 HB. Al día siguiente, Bolívar cerrará su llave en el mismo escenario, enfrentando a Flamengo a las 20:30 HB. La localía en estos encuentros puede ser un factor determinante, ya que el apoyo de los hinchas y los 3.600 metros de altura pueden ayudar a lograr la clasificación.



La posibilidad de un clásico paceño en los cuartos de final genera lógica expectativa. Si ambos equipos logran superar esta fase, se enfrentarían en un duelo histórico que no solo representaría un hito para el fútbol boliviano, sino que también encendería la rivalidad entre dos de los clubes más importantes del país. Los aficionados ya comienzan a soñar con este enfrentamiento que podría ser inédito en la historia de la Copa Libertadores.



A medida que se acercan los partidos, la preparación de Bolívar y The Strongest se intensifica. Los entrenadores y jugadores trabajan arduamente para afinar detalles tácticos y físicos, conscientes de que cada partido en la Copa Libertadores puede marcar la diferencia entre el avance y la eliminación. La competencia no solo es un reto deportivo, sino también una oportunidad de embolsillarse los jugosos montos económicos que entrega la Conmebol a los participantes por superar cada instancia.