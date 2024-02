Clásico Paceño: ¿Qué días se miden Bolívar y The Strongest por el Torneo Apertura?

La emoción del fútbol boliviano está a punto de alcanzar su punto álgido con la próxima edición del Clásico Paceño entre Bolívar y The Strongest en el Torneo Apertura 2024. Los aficionados de ambos equipos aguardan con ansias este enfrentamiento que promete ser una batalla épica en el terreno de juego.



El duelo entre Bolívar y The Strongest en el marco del Torneo Apertura 2024 se llevará a cabo en dos fechas cruciales que marcarán la pauta para el desempeño de ambos equipos en la competición. La primera cita se llevará a cabo en la Fecha 3, el domingo 25 de febrero, en el emblemático Estadio Hernando Siles a partir de las 17:30.



Ambos equipos llegarán a este enfrentamiento con la intención de demostrar su superioridad. La rivalidad entre Bolívar y The Strongest es conocida por su intensidad y pasión, convirtiendo cada encuentro en un espectáculo imperdible para los aficionados.



La revancha llegará en la Fecha 5 del Torneo Apertura 2024, cuando The Strongest asuma la responsabilidad de ser el equipo local, enfrentándose a Bolívar nuevamente en el Estadio Hernando Siles. La fecha marcada en el calendario es el domingo 10 de marzo a las 17:30, momento en el cual los hinchas de ambos equipos se darán cita para presenciar otro capítulo emocionante de esta rivalidad histórica.



Como detalle, esos mismos domingos también se jugará el Clásico Cruceño, dos horas después:



Fecha 3



- Domingo 25 de febrero

Bolívar vs. The Strongest | 17:30 | Hernando Siles

Blooming vs. Oriente Petrolero | 19:30 | Tahuichi



Fecha 5



- Domingo 10 de marzo

The Strongest vs. Bolívar | 17:30 | Hernando Siles

Oriente Petrolero vs. Blooming | 19:30 | Tahuichi