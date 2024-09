Clásico paceño: The Strongest y Bolívar se enfrentan en una batalla decisiva por la punta del torneo

Este miércoles, a partir de las 20:00, se disputará un nuevo clásico paceño entre The Strongest y Bolívar. Se trata de la edición 298 de la era profesional, correspondiente a un partido reprogramado de la fecha 11 del torneo Clausura, que se llevará a cabo en el estadio Hernando Siles bajo el arbitraje de Guildo Quenta.



El Tigre, local por efectos de recaudación, es segundo en la clasificación con 27 puntos, mientras que la Academia lidera el torneo con 30, lo que hace que este sea un encuentro determinante para las aspiraciones de ambos equipos: o The Strongest alcanza la punta o Bolívar se dispara.



El conjunto atigrado, dirigido por el español Ismael Rescalvo, llega motivado a este duelo gracias a su auspicioso triunfo en la pasada fecha, goleando 3-0 a San Antonio de Bulo Bulo en condición de visitante, donde mostró un buen rendimiento colectivo y contó con destacadas individualidades.



Una de ellas fue Bruno Miranda, quien marcó un gol y trepó a lo más alto en la tabla de máximos artilleros del Clausura; a él se suma Michael Ortega, que también anotó y se mostró como el conductor del equipo.



En la vereda de enfrente, Bolívar también salió victorioso el fin de semana, derrotando 2-0 a Oriente Petrolero. Sin embargo, no todo fue color rosa para los celestes, ya que cuatro futbolistas se sumaron a la larga lista de lesionados: Anderson de Jesús, Fernando Saucedo, Alex Granell y Fabio Gomes. Todos presentaron molestias físicas y el entrenador Flavio Robatto aguardará hasta último momento para ver si los incluye o no en el partido.



Los que sí no podrán jugar por lesión son Carlos Lampe, Patricio Rodríguez, Henry Vaca y Bruno Sávio. Además, Leonel Justiniano se perderá el clásico debido a que vio su quinta tarjeta amarilla ante Oriente y deberá cumplir un partido de suspensión.



Posibles alineaciones



The Strongest:



Viscarra; Bustos, Aimar, Jusino, Roca; Ursino, Cuéllar, Ortega; Arrascaita, Miranda y Chura.



Bolívar:



Cordano; Paz, José Sagredo, Orihuela, Jesús Sagredo; Rocha, Ervin Vaca, Ramiro Vaca; Melgar, Oviedo y Velásquez.