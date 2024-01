Clásico Paceño y Cruceño: las fechas 3 y 5 del Apertura serán claves para clasificar a cuartos de final

La tercera fecha del torneo será testigo de estos emocionantes duelos de la rivalidad, donde cada equipo buscará imponerse en el campo de juego para asegurar una posición ventajosa en su grupo. A continuación, se presentan los Clásicos Interserie programados para esta fase:



FECHA 3: Clásicos Interserie



Guabirá vs. Real Santa Cruz

Bolívar vs. The Strongest

Independiente vs. Nacional Potosí

Real Tomayapo vs. Royal Pari

San Antonio vs. Universitario

Blooming vs. Oriente Petrolero

Aurora vs. Wilstermann

Always Ready vs. Gualberto Villarroel