Clubes bolivianos suman millones de dólares tras excelentes campañas en la Libertadores y en la Sudamericana

No es habitual lo que está pasando con los equipos bolivianos en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana cuando se han jugado las cuatro primeras fechas de la fase de grupo. Aunque en la conclusión general de ambos torneos hay un común dominador: la gran campaña de los equipos paceños como The Strongest y Bolívar que son líderes en el grupo C y E de la Libertadores, y Always Ready que manda en el A de la Sudamericana.

Y ese buen momento tiene un efecto inmediato: los millones de dólares que han sumado estos clubes a sus arcas producto de la buena campaña realizada. En la Libertadores, por ejemplo, Bolívar es el que más acumuló: $us 3.990.000 por jugar la fase de grupos ($us 3.000.000) y por ganar tres de los cuatro partidos que disputó ($us 990.000) ganando $us 330.000 por cada triunfo. Y si avanza a octavos –que está cerca- sumará $us 1.250.000 más. En su último partido le empató 1-1 a Millonarios en Colombia.

Bolívar se frota las manos porque es muy difícil que no gane su grupo, es más, perdiendo incluso ante Flamengo el miércoles en el Maracaná (20:30 hb) por la fecha 5, seguirá primero porque suma 10 puntos contra los 4 que tiene el equipo brasileño. El inicio de la academia en el torneo más importante de clubes organizado por Conmebol, tiene ilusionados a sus hinchas porque les permita soñar con llegar lo más lejos posible.

Su rival de siempre, The Strongest, lidera también su grupo (C) con 7 puntos, gracias a los golpes que dio jugando de local. Este buen caminar le ha permitido sumar hasta ahora $us 3.660.000 por clasificarse a la fase de grupos de manera directa y por ganar los dos partidos que jugó de local (2-0 a Gremio y 1-0 a Estudiantes). Los dirigidos por Ismael Rescalvo, que retornó a dirigir al plantel, tienen un buen panorama por delante.

Si logra avanzar a los octavos de final sumará $us 1.250.000 más. El reto más próximo es el chileno Huachipato, su rival el miércoles venidero en el Hernando Siles (18:00) y cerrará su participación en esta primera fase, visitando el 29/05 a Gremio, en Porto Alegre. El Tigre suma 7 puntos y Huachipato tiene 5 por lo que se trata de un partido decisivo. En su última presentación le ganó por 1-0 al campeón argentino, Estudiantes.

Bruno Savio marca goles en la Libertadores para Bolívar. Foto: APG

​El otro equipo de La Paz que también hace buena letra a escala internacional, es Always Ready, que manda en el grupo A de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Flabio Torres suman 10 puntos y le sacan 1 punto de diferencia al DIM de Colombia. Entre semana goleó por 3-0 a Defensa y Justicia ratificando su gran momento en el torneo. Le queda visitar a César Vallejos (miércoles) y luego al DIM el 29 de este mes.

En el caso de Always es importante remarcar que comenzó el 2024 jugando la Libertadores, avanzando de la fase dos a la tres, y acumulando en ambos partidos $us 1.1000.000 (500.000, fase 2 y 600.000, fase 3). Como no se clasificó a la fase de grupos de ese torneo, sí lo hizo a la de la Sudamericana y hasta ahora suma $us 1.745.000, obtenidos gracias a los $us 300.000 de la fase de grupos y a los $us 345.000 tras sumar $us 115.000 por cada encuentro que ganó. Y tiene aún más chance.

Always Ready va bien en la Sudamericana. Foto: APG

La buena semana para los bolivianos se cerró con el triunfo de Nacional Potosí sobre el brasileño Fortaleza (3-0) que le permite acumular $us 415.000 gracias a los $us 300.000 obtenidos por entrar a la fase de grupos y los 115.000 que logró por superar a Fortaleza. Entre tanto, el tarijeño Tomayapo acumula $us 525.000 hasta ahora, $us 225.000 por jugar la primera fase y $us 300.000 por entrar a la fase de grupos tras superar a Wilstermann por penales en la fase previa.

El buen momento de los equipos paceños, más el triunfo obtenido por Nacional Potosí en la semana que acaba, originó incluso la reacción del técnico de la selección Antonio Carlos Zago felicitando el rendimiento de los bolivianos. Quedan un par de fechas más y la billetera puede seguir engordando.

