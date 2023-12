Clubes brasileños piden un "nuevo fútbol" tras escándalo en CBF

En la misiva, divulgada la noche del viernes bajo el título: "Unidos por un nuevo fútbol" firmada por clubes de las Series A y B del Campeonato Brasileño incluidos 'grandes' como Palmeiras, Fluminense o Internacional, las instituciones manifiestan su apoyo a Reinaldo Carneiro Bastos, presidente de la Federación Paulista y candidato a la presidencia de la CBF.



Aunque la carrera ya ha sido lanzada, las incertidumbres abundan sobre un eventual nuevo proceso.



El 7 de diciembre pasado se desató un escándalo en la entidad, luego de que un tribunal de Rio de Janeiro invalidara la elección de Ednaldo Rodrigues, dejando la conducción en manos del designado presidente interino José Perdiz, con la misión de organizar nuevas elecciones.



En concreto, la justicia anuló un acuerdo entre la CBF y el ministerio público que permitió la elección de Rodrigues como presidente del órgano rector del fútbol brasileño.



Ahora, se espera que el destino de Rodrigues en la presidencia de la CBF sea definido por una misión de la FIFA y la Conmebol, que llegará a Rio de Janeiro desde el 8 de enero para examinar la situación y buscar una solución, según indicaron en una carta enviada días atrás a la CBF.



En compás de espera, Rodrigues afirmó en su primera entrevista tras su destitución: "Mi tiempo de disputas electorales acabó", sobre su postura ante nuevos comicios, en declaraciones publicadas el viernes por la revista brasileña Veja.



Mientras, la FIFA y la Conmebol dejaron en claro que no toleran la injerencia estatal en los manejos de sus asociaciones miembro, por lo que desconocen a Perdiz como autoridad legítima.



Asimismo, exigieron a la CBF no actuar hasta la llegada de sus enviados, bajo amenaza de desafiliar a los equipos brasileños de todas sus competiciones.



Las federaciones y clubes se comprometieron a "apoyar la fluidez y transparencia" de un nuevo proceso electoral, para que el fútbol brasileño pueda salir de esta "lamentable situación".



En medio del escándalo, la CBF sufrió el plantón del técnico italiano Carlo Ancelotti, quien había sido confirmado como el próximo conductor de la 'Selecao' por Rodrigues, pero anunció el viernes la renovación de su contrato con el Real Madrid hasta 2026.



El Real es "una familia para mí. El ambiente que este club genera en su entorno es muy familiar", dijo el italiano de 64 años en una entrevista al canal oficial del club español emitida este sábado.



En tanto, la selección brasileña atraviesa un momento difícil comandada por Fernando Diniz, también DT del Fluminense, y con compromisos en agenda como las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Norteamérica de 2026 y la Copa América de 2024 entre junio y julio en Estados Unidos.