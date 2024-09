Clubes cruceños no podrán jugar en el Tahuichi; Oriente ya eligió Montero

Los equipos cruceños que ofician como locales en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera no podrán jugar sus partidos del torneo Clausura en dicho escenario, ya que este ha ingresado en mantenimiento de cara al Campeonato Sudamericano Sub-15, que se desarrollará en Santa Cruz del 4 al 19 de octubre.



“El estadio Tahuichi se cerró hoy (miércoles). Hemos informado a Sebastián Peña, presidente de Blooming, y Ronald Raldes, presidente de Oriente Petrolero, que estas exigencias son requeridas por la Conmebol. Ellos solicitan que la cancha no se utilice durante un tiempo determinado antes del inicio del torneo. No es una decisión de la Federación Boliviana de Fútbol. Lamentablemente, deberán buscar otras alternativas para sus partidos”, indicó Edwin Callapino, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, a El Deber Sports.



El Servicio Departamental de Deportes (SDD) ya había notificado a Blooming, Oriente y Royal Pari que no podrían utilizar el Tahuichi y que debían encontrar otros escenarios deportivos para disputar sus partidos como locales. Sin embargo, los dos primeros equipos agotaron todas las instancias para revertir la postura del SDD, lo cual no fue posible debido a las exigencias de la Conmebol.



Asimismo, Callapino anunció que el estadio Gilberto Parada de Montero, inicialmente considerado como sede del Sudamericano, ya no será tomado en cuenta para el torneo, lo que abre la posibilidad de que los equipos cruceños se trasladen al norte para afrontar sus partidos como locales.



Durante el tiempo en que el estadio Tahuichi estará en mantenimiento y recibiendo los partidos del Sudamericano, hay cuatro encuentros programados en Santa Cruz por el torneo Clausura.



Oriente deberá recibir a Real Tomayapo y Aurora, mientras que Blooming hará lo propio ante Always Ready. Por su parte, Royal Pari también jugará como local frente a FC Universitario.



Para enfrentar al conjunto tarijeño, Oriente solicitó el estadio Gilberto Parada y recibió la aprobación por parte de la Comisión Organizadora de Competencias de la FBF, que decidió programar el partido para el sábado 21 de septiembre a las 17:00.



Es prácticamente un hecho que Montero será elegido por el resto de los equipos cruceños, ya que la otra alternativa es el estadio de Real Santa Cruz, un recinto que no tiene un gramado en buenas condiciones y que además recibirá un concierto en las próximas semanas.



El estadio Samuel Vaca Jiménez de Warnes, que posee un buen césped, no está habilitado por la Federación Boliviana de Fútbol debido a que no cuenta con cabinas para el VAR y otros requisitos indispensables para recibir partidos de la División Profesional.