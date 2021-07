Clubes se mueven para conseguir refuerzos

Escucha esta nota aquí

Ante la apertura del Libro de Pases este fin de semana, los clubes se mueven para incorporar jugadores y potenciar sus planteles para el reinicio del Campeonato de la División Profesional.

Por ejemplo, Royal Pari ya aseguró a los defensores Marvin Bejarano y Gabriel Valverde, ex The Strongest.

The Strongest anunció la reincorporación del marcador de punta Jaime Villamil, que regresa a sus filas desde Real Tomayapo, y al atacante José Flores, que proviene de San José.

Tomayapo rescindió contrato con el uruguayo Luis Maldonado y el brasileño Nilton Ferreira.

En contrapartida incorporó al lateral cruceño Harry Céspedes, que llega de Bolívar, al zaguero paraguayo José Baez, ex Petrolero de Yacuiba, y continúan las gestiones con Eduardo Puña, ex Always Ready.

El delantero panameño Jair Catui llegó para incorporarse a Always Ready.

Atlético Palmaflor rescindió de mutuo acuerdo con Marcos Andia y contrató al centro delantero brasileño Elcarlos Gomes Lima Junior.

