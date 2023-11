Colombia derrotó por la mínima a Paraguay en Asunción

Con un penal tempranero anotado por su delantero Rafael Santos Borré, Colombia se alzó este martes con un triunfo 1-0 en su visita a Paraguay, que la posiciona en los puestos altos de la eliminatoria sudamericana para el Mundial-2026.



El único tanto del partido fue una conquista del delantero del Werder Bremen desde el punto penal a los 11 minutos.



El volante Mathías Villasanti cometió una mano en forma inocente cuando el cuadro guaraní se encontraba en posición defensiva.



Los cafeteros no esperaron mucho para mostrar sus pergaminos como uno de los mejores equipos de esta primera parte del certamen.



El DT de Colombia, Néstor Lorenzo, exteriorizó su alegría por el triunfo pero sostuvo que "hay que mejorar mucho".



"Tenemos que superar la presión. Tuvimos que corregir dentro del partido algunos aspectos. Generamos mucho pero nos cuesta convertir. Terminamos un partido sufriendo cuando lo pudimos haber definido antes", reflexionó.



El delantero Jhon Arias manifestó que Colombia tiene "un grupo fuerte" y que eso se debe al entendimiento colectivo.



"Derrotamos a dos rivales difíciles en este combo, Brasil y Paraguay. Haremos el análisis de los puntos a mejorar para el futuro", puntualizó.



- Colombia esconde la pelota -

El gol de Santos Borré anuló el planteamiento inicial de los paraguayos, que se dispusieron a buscar el descuento pero encontraron a la visita bien armada haciendo circular el balón de manera infernal.



Los guaraníes recién llegaron con posibilidades a los 17 minutos mediante el delantero Adam Bareiro.



Las proyecciones por derecha de Muñoz para buscar la conexión con Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz, con Castaño, exhibieron el juego vistoso de los cafeteros que prácticamente no sufrieron más presiones que hacia el final del partido.



A los 27, los 35.000 espectadores que se dieron cita en el estadio Defensores del Chaco, recuperaron por un momento la esperanza por una jugada individual del delantero Ramón Sosa quien se proyectó por izquierda, eludió a dos defensas y remató, pero su disparo salió arriba del travesaño.



En la réplica, Paraguay se salvó de milagro un remate frente al arco de Santos Borré que le salió apenas a centímetros del poste derecho del arco defendido por Carlos Coronel.



La circulación infernal de la pelota por el medio campo hacia delante de los colombianos volvió a poner en bandeja una pelota a James Rodríguez, quien remató desde fuera del arco y su pelota se estrelló en el poste, a los 42 minutos.



- Paraguay sin suerte -

En el segundo tiempo, el DT de Paraguay, Daniel Garnero, mandó al campo de juego a Iván Leguizamón y Hernesto Caballero para darle más incisividad al ataque albirrojo.



Equipo trabajado, compacto, Colombia volvió a pisar fuerte en el segundo tiempo, con su astro, Luis Díaz, más vivaz por el sector izquierdo. El portero Coronel tapó en forma providencial uno de sus remates, y desvió al córner, a los 57 minutos.



A los 61, el volante paraguayo Hernesto Caballero forzó por primera vez a intervenir al guardameta colombiano. Envió la pelota al córner.



Tras una asistencia de Carrascal, a los 76, se produjo un remate fallado, de derecha, de Luis Díaz, desde fuera del área que pasó muy cerca del palo derecho.



En los tramos finales, Paraguay perdonó a Colombia a los 82 minutos. El remate de Hernesto Caballero fue tapado con una pierna por el arquero Vargas.



Un minuto más tarde ingresó el veterano delantero Oscar "Tacuara" Cardozo quien, en su primera participación en el juego, casi anotó el gol de empate, a los 84 minutos.



El partido se tornó vibrante. A lo guapo, el conjunto guaraní acosó a los cafeteros pero no pudo llegar a la paridad.



"Tuvimos chance para empatar", se justificó el defensa y capitán paraguayo Gustavo Gómez.



"Venimos mostrando un mejor rendimiento en cada partido pero sabemos que para la clasificación lo importante es sumar, y eso no estamos consiguiendo", subrayó.