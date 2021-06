Colombia pide "suspensión inmediata" de árbitros del juego contra Brasil

Escucha esta nota aquí

La Federación Colombiana de Fútbol solicitó este jueves la "suspensión inmediata" de los árbitros que dirigieron el partido contra Brasil por la Copa América-2021, encabezados por el central argentino Néstor Pitana, por considerar que incidieron "de manera directa" en la derrota 2-1 de la Tricolor.

"La FCF solicitó a la Conmebol la suspensión inmediata de los árbitros del partido" disputado el miércoles en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, por la penúltima jornada del Grupo B, indicó en un boletín.

La FCF informó que radicó una nota de protesta ante el ente rector del fútbol sudamericano al considerar errada la validación del gol que supuso la igualdad parcial de la 'Canarinha' ante los cafeteros.

Los brasileños empataron en el minuto 78 con un cabezazo de Roberto Firmino que halló una respuesta deficiente del portero David Ospina.

Aunque el tanto fue legítimo, la jugada estuvo antecedida de una acción polémica en la que un pase de Neymar chocó con Pitana y recayó en Lucas Paquetá, que estaba en una posición contraria al destino original del pase. El volante del Lyon hizo un pase a Renan Lodi, quien lanzó el centro para el cabezazo de Firmino.

Los colombianos reclamaron airadamente que el juego debía reanudarse con un balón a tierra. Pero Pitana dio continuidad tras consultarlo durante siete minutos con los jueces del VAR, sus compatriotas Mauro Vigliano y Facundo Tello.

"Desde el VAR incluso le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasilero que rebotó en el árbitro lo iba a recibir un colombiano. El juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la Regla 9 de las reglas de juego, incidiendo de manera directa en el resultado del partido", agregó la FCF.

- Respaldo de la Conmebol -

La Conmebol divulgó este miércoles un video en el que respalda la decisión de Pitana y los jueces del videoarbitraje, por considerar que aplicaron adecuadamente la Regla 9, la cual establece en qué circunstancias se debe reanudar el juego con balón a tierra luego de que la pelota rebota en el árbitro.

El jugador brasileño "juega lateralmente no construyendo un ataque prometedor, el árbitro permite que el juego continúe tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego ya que el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor que son las tres acciones por las cuales se debería detener el juego y reanudar con un bote a tierra", explica una voz en off en la reproducción.

Sin embargo, varios analistas arbitrales difirieron en la interpretación del reglamento realizada por los jueces argentinos.

"El jugador brasileño mete un pase a profundidad, el jugador brasileño está en la línea del mismo y atrás tiene un defensor [colombiano] que pudo interceptar ese pase, no lo hace porque Pitana le golpea el balón y regresa al jugador brasileño", explica el exjuez mexicano Marco Antonio "Chiquimarco" Rodríguez en un video publicado en su cuenta en Twitter.

"Si el balón le golpea al árbitro y de ahí se origina un ataque prometedor, como fue este caso, jamás puede darse por válido ese gol (...) Es inconcebible para un árbitro de la categoría de Pitana, que ya dirigió una final de una Copa del Mundo (Rusia-2018), que un error de esta magnitud le haya sucedido en una Copa América", agregó el excentral mundialista.

Pese a la derrota, sellada con un cabezazo de Casemiro en tiempo de descuento, Colombia pasó a cuartos de final de la Copa América, mientras que el líder y ya clasificado Brasil alcanzó puntaje perfecto de tres victorias en tres salidas.