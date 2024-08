Comienza la fase nacional de la Copa Simón Bolívar: los equipos cruceños listos para competir

La fase nacional de la Copa Simón Bolívar 2024 está a punto de comenzar, y la emoción crece entre los aficionados al fútbol en Bolivia. Este sábado, los equipos de Santa Cruz iniciarán su camino hacia el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional.



A las 15:00, el estadio Andrés Ibañez del Plan 3000 será testigo del enfrentamiento entre Destroyers, dirigido por Francisco Argüello, y CDT Real Oruro, en la primera fecha del grupo E. Destroyers busca recuperar su lugar en el profesionalismo tras una polémica pérdida de categoría en 2019.



Simultáneamente, en el estadio Samuel Vaca Giménez de Warnes, Deportivo Nueva Santa Cruz se medirá ante Stormers de Chuquisaca. El domingo, Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC también jugará a las 15:00 en el mismo estadio, enfrentando a Deportivo Fatic de El Alto.



La fase nacional comenzó el viernes con una impresionante victoria de Universitario de Sucre, que goleó 8-0 a Liga Deportiva El Tejar de La Paz.



Cabe destacar que el campeón de la Copa Simón Bolívar ascenderá directamente a la primera división, mientras que el subcampeón deberá disputar el indirecto contra el penúltimo de la División Profesional.



Fecha 1 - Fase nacional



Viernes 16 de agosto



- 13:00 LD El Tejar 0 vs. 8 U de Sucre (GB)



Sábado 17 de agosto



- 15:00 Amanecer vs. Ciclon (GB)

- 15:00 Destroyers vs. CDT Real Oruro (GE)

- 15:00 Nueva Santa Cruz vs. Stormers (GA)

- 15:00 ABB vs. 3 de Febrero (GF)

- 15:00 U de Tarija vs. Real Potosí (GD)



Domingo 18 de agosto



- 15:00 Ciudad Nueva SCZ vs. Fatic (GD)

- 15:00 Millonarios vs. Olimpia Petrolero

- 15:00 Alianza Beni vs. Moto Club (GC)

- 15:00 Wilstermann C. vs. Vaca Díez (GF)

- 15:30 Oruro Royal vs. Río San Juan H. (GE)

- 15:30 Dep. Alemán vs. M. Tiquipaya (GC)