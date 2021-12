Comisión de Apelaciones de la FBF inhabilitó la lista de Hormando Vaca Díez

Escucha esta nota aquí

La Comisión Electoral de Apelaciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ratificó este martes la inhabilitación del candidato Hormando Vaca Díez y la lista que presentó para participar en las elecciones (28 de enero) del nuevo comité ejecutivo del ente matriz del balompié nacional.



Este fallo confirmó la resolución del 13 de diciembre emitida por el Comité Electoral de la FBF y que Vaca Díez apeló al considerar que su candidatura había cumplido correctamente con la presentación de los requisitos.

Los argumentos en contra del ex secretario general de la desaparecida Liga del Fútbol Profesional Boliviano es que tres miembros de su ‘plancha’ presentaron documentaciones irregulares. Es el caso de María Cristina Castro, presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol de Tarija; de Víctor Rioja, directivo del fútbol beniano y de José Ernesto Justiniano, dirigente de Real Santa Cruz.

De Castro se argumentó que la entidad que representa no es miembro de la FBF, Rioja presentó un documento contradictorio que no fue firmado por las autoridades competentes de la Asociación Beniana de Fútbol y Justiniano no forma parte de la actual directiva de Real Santa Cruz.

A su vez, la Comisión de Apelaciones informa que Vaca Díez fue propuesto por Real Santa Cruz, club que presentó una carta de respaldo que lleva la firma del secretario general y no la del presidente y del delegado oficial ante la FBF.

A esto se suma, según detalla este comité de apelación, que los clubes que respaldan la postulación del dirigente cruceño solo lo mencionan a él y no a toda la lista, de acuerdo a norma.

Firmaron el fallo Gonzalo Navarro Vargas (presidente), José Guardia (vicepresidente) y Clemente Silva (vocal titular), miembros de la Comisión Electoral de Apelaciones de la FBF.

De tal modo, el único candidato que se presentará en las elecciones de fines de enero será Fernando Costa, actual titular de la FBF, y toda su lista que tiene el visto bueno de la Comisión Electoral

