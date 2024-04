Comité Ejecutivo de la FBF suspendió a Noel Montaño como presidente de la ACF

El Consejo Superior de la División de Aficionados, que reúne a los presidentes de las nueve asociaciones departamentales del país, se llevó a cabo este sábado en La Paz con la ausencia de Santa Cruz que no envió a su representante. Una de las decisiones del día del Comité Ejecutivo de la FBF, fue la suspensión de Noel Montaño como presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) por "intentar dividir a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)", según el directivo Edwin Callapino.

"Los ocho presidentes que asistieron al Consejo, me solicitaron en mi condición de presidente de la División de Aficionados que llevemos al Ejecutivo la suspensión de Noel Montaño por sus acusaciones sin fundamentos ; se llevó a cabo luego el Comité Ejecutivo y fue aprobado por unanimidad", añadió Callapino. Al mismo tiempo informó que Montaño tiene la oportunidad de defenderse el en el congreso del fútbol que se realizará el 26 de abril para luego someter a una votación su descargo.

Montaño acusó a Costas de "intervención", además de "ser amenazado de muerte" por esta situación. En su momento, convocó a los clubes de Santa Cruz denunciando que Costa " está en contra del fútbol cruceño " y que ello origina que ningún club de esta región pelee por el título, ni que asciendan a la División Profesional los equipos que juegan la Simón Bolívar. " Me ratifico en mis declaraciones ", dijo poco después en una conferencia de prensa. Desde la FBF solicitaron pruebas y este sábado fue suspendido.

Costa replicó casi al mismo tiempo diciendo que " el dinero del narcotráfico no ensuciará al fútbol " y que "soy presidente del fútbol nacional y jamás voy a estar en contra de nadie", añadió. "Se molestó cuando solicitamos informes de cómo se habilitó a Luis Pablo Amorín (el nombre con el que jugó Marset) y la rendición de cuentas del dinero que le corresponde por los derechos de TV", añadió. Montaño dijo hace unos días que lo iban a suspender pero que no iba a retroceder en lo que dijo.

Es importante destacar que la suspensión es solo a Noel Montaño y no al fútbol cruceño. Mientras se desarrolló la reunión en La Paz surgió la versión de que los clubes de Santa Cruz no iban a jugar la Copa Simón Bolívar, que comenzará el 27 de abril, pero esto fue descartado por Callapino. "La suspensión es netamente personal, la ACF no entra en el inconveniente; los clasificados van a participar en la Simón Bolívar porque el único suspendido es Noel Montaño", añadió.