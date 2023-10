¿Cómo le fue a la Verde en su última visita al Defensores del Chaco?

La Verde vuelve a Asunción para visitar a Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro se jugará este martes a partir de las 18:30 HB en el estadio Defensores del Chaco.



La última vez que Bolivia se presentó en este escenario deportivo fue el 17 de noviembre del 2022. En aquella oportunidad, el equipo entonces dirigido por César Farías rescató un empate (2-2) por la cuarta fecha de las clasificatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.



Ese fue el primer punto obtenido por la Verde en la competición luego de encajar tres derrotas consecutivas: Brasil, Argentina y Ecuador respectivamente.



¿Quiénes sobreviven?



Carlos Lampe, José Sagredo, Boris Céspedes, Leonel Justiniano y Marcelo Martins fueron titulares en este partido. El once inicial lo habían completado Oscar Ribera, Adrián Jusino, Rony Montero, Juan Carlos Arce, Erwin Saavedra y Gilbert Álvarez, quienes ya no forman parte de la selección.



Los otros que estuvieron presentes aquel día, y tendrán la oportunidad de volver a jugar este martes son Víctor Abrego, Jaime Cuéllar y Jesús Sagredo.



Ángel Romero puso en ventaja a la Albirroja, sin embargo la Verde reaccionó y remontó con goles de Marcelo Martins y Boris Céspedes.



Parecía que la Tricolor se llevaba su primera victoria en Asunción, pero no fue así porque Alejandro Romero selló el empate definitivo a quince minutos del final.



Aquel día, también fue “el debut” de Fernando Costa, como presidente de la Federación Bolivia de Fútbol. El dirigente había sido posesionado 3 días antes.