¿Como le fue a Messi ante Bolivia en La Paz?

Y no es para menos, ya que el partido de este martes podría ser el último de la ‘Pulga’ en territorio boliviano.



De momento, no se sabe si Messi arrancará de titular o si ingresará al terreno de juego en la segunda mitad.



En caso llegue a sumar minutos, será la quinta vez que el astro de la Albiceleste enfrente a la Verde en el Hernando Siles.



Tenemos que retroceder 14 años para reencontrarnos con la primera visita de Messi a La Paz. Y fue el 1 de abril del 2009, lo hizo de la mano de Diego Maradona como entrenador de su selección, sin embargo, no tuvo un estreno deseado ya que Bolivia le propinó el histórico 6-1.