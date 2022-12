"Como pueblo nos hemos hecho muchas ilusiones", dice Zanetti sobre la final

"Como pueblo nos hemos hecho muchas ilusiones", declaró el antiguo internacional argentino Javier Zanetti, este jueves en el centro de Doha, cuando le preguntaron por la final del Mundial, que su equipo disputará el domingo ante Francia.



"Es la actual campeona. Como pueblo nos hemos hecho muchas ilusiones con la selección, con un Messi muy concentrado, en el papel de líder. A su edad y con su madurez está marcando la diferencia, dentro y fuera del campo", señaló Zanetti, de 49 años, presente en Catar durante todo el Mundial.



El antiguo capitán del Inter de Milan desfiló por el centro de la capital qatarí para disputar un torneo de 'mini-fútbol' entre leyendas. Junto a él, otros grandes nombres como Roberto Carlos, Iker Casillas, Francesco Totti o René Higuita.



"De Francia me preocupan Mbappé, Griezmann, Giroud, si jugara Rabiot, es un futbolista de calidad... Además tienen un gran portero (Lloris) y llevan mucho tiempo con el mismo entrenador. Es un equipo muy completo y organizado. Pero es una final del Mundial, todo puede suceder", añadió.



El 'Pupi', que jugó 146 partidos con la Albiceleste, cree que Qatar-2022 puede ser el Mundial de Lionel Messi y de "su manera de interpretar el fútbol".



"Es el jugador más fuerte del mundo, en este Mundial estamos viendo la manera en la que interpreta el fútbol. Está a la par que Diego (Maradona)", dijo.



"Creo que mucha gente quiere que gane Messi por lo que representa en el mundo y por la manera en que interpreta el fútbol. Leo se lo merece, los muchachos están haciendo un gran esfuerzo, espero que nos podamos llevar la Copa", añadió.



A Zanetti le preguntaron por las fortalezas del equipo argentino: "El compromiso del equipo es muy sólido, veo un equipo muy bien organizado y que vino a Catar con la intención de llegar a la final".



- Milito: 'Estamos felices' -

También habló con los medios otro antiguo internacional argentino, Diego Milito.



"Estamos felices como país. Ojalá que el domingo sea una buena final y podamos lograr lo que ansiamos desde hace tanto tiempo", señaló el que fuera delantero del Inter de Milán entre otros equipos.



"No hay favoritos, son los dos mejores, con grandes jugadores. Es un partido muy complicado, pero estamos confiados en el equipo", añadió Milito, de 43 años y 25 partidos como internacional.



El hermano del también futbolista Gabriel Milito no está sorprendido por el rendimiento de Messi: "Sabemos de lo que es capaz, es el mejor del mundo, su Mundial es extraordinaria. Es el arma de más que tenemos para esta clase de partidos. Ojalá gane porque se lo merece".



Finalmente se refirió a Francia y a su bandera Kylian Mbappé: "Es un gran jugador, lo respetamos, pero Argentina tiene las armas para hacer un gran partido".