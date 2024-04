¿Cómo queda The Strongest en su grupo de Copa Libertadores?

Después de la emocionante jornada de la fecha 2 en la Copa Libertadores, The Strongest se encuentra en una posición desafiante en el Grupo C, con resultados que han sacudido las expectativas de los aficionados.



En el enfrentamiento más reciente, The Strongest sufrió una derrota ante Estudiantes en un partido que terminó 2-1 a favor del equipo argentino. Este resultado ha puesto al equipo boliviano en una posición más complicada en la tabla de su grupo.



Además, en otro partido del grupo, el equipo chileno Huachipato logró una victoria crucial sobre el Gremio brasileño, ganando con un marcador de 2-0. Esta victoria ha catapultado a Huachipato hacia una posición más sólida en el grupo, complicando aún más las aspiraciones de The Strongest.



En términos de la tabla de posiciones después de la fecha 2, Huachipato lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido de cerca por Estudiantes con los mismos 4 puntos. Mientras tanto, The Strongest se encuentra en tercer lugar con 3 unidades, y Gremio está en la última posición sin puntos hasta el momento.



Los próximos partidos de The Strongest serán cruciales para determinar su destino en la competencia. El equipo boliviano se enfrentará a Huachipato en el estadio CAP en Chile el 24 de abril, seguido de un enfrentamiento en casa contra Estudiantes en el estadio Hernando Siles en La Paz el 9 de mayo. Posteriormente, The Strongest se enfrentará nuevamente a Huachipato en casa el 15 de mayo y cerrará la fase de grupos con un desafiante partido contra Gremio en la Arena do Gremio en Brasil el 29 de mayo.



Con estos próximos enfrentamientos clave, The Strongest buscará recuperar terreno en el Grupo C y avanzar en su búsqueda por la gloria en la Copa Libertadores. Los aficionados están ansiosos por ver cómo el equipo responderá ante estos desafíos y si lograrán alcanzar los siguientes niveles de la competición.