“¿Cómo van a rendir si no practican?”, afirmó la madre de Diego Barreto tras la derrota frente a San Antonio

La madre de Diego Barreto, jugador paraguayo de Oriente Petrolero, expresó su frustración tras la reciente derrota del equipo frente a San Antonio en el estadio Tahuichi. Su presencia en el partido, que se disputó por la fecha 20 del torneo Clausura de la División Profesional, fue motivada por el deseo de apoyar a su hijo, pero se convirtió en una plataforma para criticar la situación crítica que atraviesa el club.



“Vine a ver el partido desde muy lejos; recorrí muchos kilómetros para ver a mi hijo. Los jugadores no entrenan, así como van a rendir si no les pagan”, afirmó visiblemente molesta mientras abandonaba el estadio.



Su mensaje fue claro y contundente, reflejando la preocupación de muchos hinchas que ven cómo la crisis económica afecta el rendimiento del equipo.



La situación en Oriente Petrolero ha llegado a un punto crítico. A pesar de algunos resultados positivos en el pasado, los problemas financieros han llevado a los jugadores a suspender los entrenamientos en protesta por meses de salarios adeudados. Este paro ha impactado directamente en su preparación y rendimiento, evidenciado en la reciente derrota ante San Antonio.



La madre de Barreto no dudó en dirigir un recado a Ronald Raldes, presidente del club: “Que el presidente le pague a los jugadores”. Este llamado a la acción resuena entre los hinchas, quienes han expresado su descontento y preocupación por la falta de comunicación y respuesta por parte de la dirigencia. La ausencia de pagos ha creado un ambiente tenso y desmotivador para los futbolistas.



El director técnico Joaquín Monasterio ha intentado mantener al equipo enfocado y motivado a pesar de las adversidades. Sin embargo, reconoce que es difícil competir en estas condiciones. “No es una situación cómoda para nadie, pero el grupo está tranquilo. Nos respaldamos en la entrega que han demostrado los jugadores”, comentó Monasterio, quien también espera que la dirigencia cumpla con sus promesas de pago.