Competiciones programa la fecha 28 y anuncia el reprogramado entre The Strongest y Oriente

La Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció el rol de partidos del torneo Clausura de la División Profesional para la fecha 28, así como la reprogramación del encuentro entre The Strongest y Oriente Petrolero, que no se jugará el domingo 15 de diciembre debido a las Elecciones Judiciales.



Según la Resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunicada el 20 de noviembre de 2024, el día de las elecciones queda prohibido “desde las 00:00 hasta las 24:00 realizar actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo”.



Además, se determinó la suspensión de todos los servicios de transporte, incluidos los teleféricos. La resolución también establece que, con las debidas excepciones, “en la jornada electoral están suspendidos los vuelos nacionales y los viajes interdepartamentales y provinciales”.



Por esta razón, la Dirección de Competiciones de la FBF ha programado los partidos de la fecha 28 para el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de diciembre. El domingo 15 no habrá actividad futbolística en el país.



Asimismo, se anunció que el encuentro entre The Strongest y Oriente Petrolero se llevará a cabo el lunes 16 de diciembre, a partir de las 20:00 en el estadio Hernando Siles. Este partido es una reprogramación de la fecha 19, que debía jugarse el 23 de octubre, pero fue suspendido debido a los bloqueos sociales en la sede de Gobierno.



La programación para la fecha 28 es la siguiente:



Fecha 28



Jueves, 12 de diciembre



15:00: CD San Antonio - Independiente



Viernes, 13 de diciembre

18:00: Real Tomayapo - Aurora

19:00: Bolívar - FC Universitario

20:30: Nacional Potosí - Oriente Petrolero



Sábado, 14 de diciembre

15:00: Royal Pari - The Strongest

15:00: Always Ready - Real Santa Cruz

17:30: Wilstermann - GV San José

20:00: Blooming - Guabirá



Lunes, 16 de diciembre