Con dudas sobre su futuro, Modric choca con Marruecos en juego de la "desilusión"

Con dudas sobre su continuidad en la selección de Croacia, el talentoso mediocampista Luka Modric buscará este sábado el tercer puesto en el Mundial de Qatar ante un Marruecos que pasa malos ratos en su defensa.



El futuro del capitán y referente de los balcánicos, de 37 años, no está claro antes del pitazo inicial del encuentro que tendrá lugar en el estadio Khalifa de Doha, desde las 11:00 hora de Bolivia.



Al eliminar a Brasil en cuartos de final, el '10' dijo que la decisión sobre su vida internacional será tomada en el momento oportuno y que su mente estaba enfocada en el aquí y ahora, en disputar su cuarta Copa del Mundo (2006, 2014, 2018, 2022).



"Nuestra concentración está en el partido del sábado, no hemos hablado sobre el tema. Tenemos que preparar ese juego y espero que siga en el equipo nacional. Por supuesto, es una decisión suya", dijo el seleccionador Zlatko Dalic el miércoles, un día después de la caída en semis ante la Argentina (3-0) de Lionel Messi.



"Será una pena para todos los hinchas del mundo si Luka dice adiós a la selección. Ha exhibido tanto buen fútbol, pero a la vez ha demostrado ser un profesional top. Es difícil para él y para mí también si decide no seguir", agregó.



- "Hay un bronce en juego" -

Modric, subcampeón en Rusia-2018, podría unirse a otras estrellas del balompié que en el desierto árabe seguramente disputaron o disputan su último mundial: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez o Robert Lewandowski.



Dalic confía en convencerlo de seguir para pelear por la Eurocopa de 2024, que tendrá lugar en Alemania y adonde el crac llegaría cerca de cumplir 39 años.



Aunque los esfuerzos croatas estaban concentrados en superar lo realizado en suelo ruso, y la final del domingo entre Argentina y Francia monopoliza el interés, el volante del Real Madrid mostró su ADN competitivo justo después de la derrota ante los argentinos.



"Hemos hecho un Mundial muy bueno y los partidos con Croacia nunca son castigo, hay un bronce en juego y tenemos que prepararnos, conseguirlo también es un éxito", afirmó entonces.



El duelo por el ingreso al podio será contra un rival ya conocido, pero que cuando enfrentaron aún no se había consagrado como revelación del Mundial.



- Defensa diezmada -

Croacia y Marruecos empataron sin goles en el debut de ambos en Qatar, en un partido correspondiente al Grupo F, que lideraron los marroquíes (7 puntos), seguidos por los croatas (5). Por fuera se quedaron Bélgica (4) y Canadá (0).



"Será un rival más difícil que en la primera ronda. No le tienen miedo a nadie", dijo Dalic este viernes en rueda de prensa. "Es una batalla por una medalla".



Los 'Leones del Atlas' de Walid Regragui dieron pasos hacia adelante desde entonces hasta convertirse en la primera nación árabe y africana en llegar a las semifinales de una Copa del Mundo.



Francia, la campeona defensora, los aterrizó en semifinales (2-0), en un duelo atropellado para Marruecos por una seguidilla de problemas físicos que afectaron a varios de sus defensores.



"Ellos (los jugadores) están todos preparados para intentar jugar hasta el final, pero no tomaremos riesgos con algunos", explicó el DT.



Regragui descartó al capitán, el central Romain Saïss (Besiktas, TUR), por una lesión en el muslo, y una suerte similar pueden correr los zagueros Nayef Aguerd (West Ham, ENG) y Noussair Mazraoui (Bayern Múnich, GER), así como el delantero Youssef En-Nesyri (Sevilla, ESP).



"Este partido me molesta un poco. Siempre es complicado después de una desilusión", afirmó el técnico. "Es difícil embellecer este partido, es la final del domingo la que queríamos jugar, pero lo vamos a disputar", afirmó el técnico marroquí en conferencia de prensa este viernes.