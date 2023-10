¡Con estos partidos retorna la División Profesional!

El 26 de agosto del 2023 fue la última vez que se disputó un partido de la División Profesional. En aquella oportunidad Libertad Gran Mamoré derrotó 2-1 a Atlético Palmaflor en Trinidad.



Desde entonces la máxima categoría del fútbol boliviano fue interrumpida luego de que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, denunciara una red de corrupción y amaños de partidos en la DivPro.



Tras más de un mes sin actividad, el Comité Ejecutivo de la FBF determinó reiniciar las competiciones locales. De igual manera se anunció que se investigarán a aquellos implicados en las irregularidades mencionadas anteriormente.



La comisión de competiciones de la FBF hizo conocer la programación de partidos de la fecha 26 y 27 de torneo todos contra todos.



Fecha 26



Martes 03 de octubre



15:00: FC Universitario - Nacional Potosí

18:00: Independiente vs Wilstermann

20:30: Bolívar vs Always Ready



Miércoles 04 de octubre



15:00: Real Santa Cruz - Aurora

18:00: Real Tomayapo - Gran Mamoré

20:30: Royal Pari - Oriente Petrolero



Jueves 05 de octubre



15:00: Palmaflor - Vaca Díez

20:00: Guabirá - Blooming



Libre: The Strongest



Fecha 27



Sábado 07 de octubre



15:00: Gran Mamoré - Real Santa Cruz

17:30: Nacional Potosí - Independiente



Domingo 08 de octubre



15:00: Always Ready - Palmaflor

17:30: Wilstermann - Bolívar

19:30: Oriente Petrolero - The Strongest



Lunes 09 de octubre



15:00: Vaca Díez - Rea Tomayapo

18:00: Aurora - Guabirá

20:30: Blooming - Royal Pari