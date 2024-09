Con la derrota ante Bolivia, Chile tocó fondo y ve cada vez más lejos el Mundial

El horizonte no se ve auspicioso, con Brasil y Colombia esperando a Chile en octubre en la próxima doble fecha. La Roja es penúltima con cinco puntos, a cuatro de Paraguay que hoy marcha séptimo en zona de repechaje para el Mundial de 2026.

"Quedan 10 jornadas, 30 puntos en la mesa, pero no hay señales potentes para colgarse y creer. Al frente esperan competidores dispuestos a masacrar por llegar al Mundial", sentenció el diario El Mercurio.

Las cifras de Chile hasta ahora no invitan al optimismo : es el segundo equipo más goleado de las eliminatorias con 12 tantos en contra y el tercero que menos convierte, con apenas cuatro goles.

Bolivia nunca había ganado en territorio chileno por eliminatorias, y no ganaba como visitante desde hace 31 años.

"Por ahora no veo un líder natural. El líder más importante es el grupo que se va armando", comentó el DT al inicio de la doble fecha.

Chile ya no cuenta con las figuras de su generación dorada. No están Arturo Vidal ni Gary Medel; el arquero Claudio Bravo anunció su retiro y Alexis Sánchez no fue llamado para estos partidos por una lesión.