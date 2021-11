Con legionarios, Perú alista artillería para duelo con Bolivia

Escucha esta nota aquí

Con primeros legionarios, Perú alista su artillería para su decisivo duelo frente a Bolivia el próximo jueves (22:00 hora de Bolivia) en Lima por la clasificatoria sudamericana al Mundial Catar 2022.

"Va a ser un partido muy complicado porque ellos también tienen chances de ir al mundial, pero nosotros debemos mantener el cero y hacer daño", dijo el defensa Christian Ramos del local César Vallejo.

"Debemos ver por dónde se le puede hacer daño para poder vencer. Lo que se diga fuera del campo no vale nada", agregó el jugador de 33 años que formó parte del plantel que jugo el Mundial de Rusia 2018.

El delantero André Carrillo, del Al-Hilal de Arabia Saudí, el mediocampista Christian Cueva del Al-Fateh, también de Arabia Saudí, y el defensa Miguel Araujo del FC Emmen de Holanda fueron los primeros futbolistas provenientes del exterior que se unieron a las prácticas que empezaron el lunes con diez jugadores de los 28 convocados por el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca.

La 'culebra' Carrillo se sumó al grupo luego de estar ausente en la fecha triple de octubre por una lesión en la espalda que sufrió en la Liga árabe.

"Voy a dar todo de mí para poder sumar hasta donde llegue", dijo el defensa central Araujo.

La línea defensiva es la mayor debilidad de Perú en lo que va de la clasificatoria sudamericana.

Con aforo reducido por sanción de la FIFA, Perú recibirá a Bolivia el 11 de noviembre en Lima, y el 16 se presentará ante Venezuela en Caracas.

Gareca no podrá contar para esta fecha doble por lesión con el delantero Paolo Guerrero y el mediocampista Edison Flores.

El mediocampista del mexicano Cruz Azul, Yoshimar Yotún, será también baja en el partido frente a la escuadra boliviana por acumulación de tarjetas amarillas.

"No hablaré mucho de Bolivia, pero estamos en casa y tenemos que ganarle sí o sí. Venezuela es otra selección complicada que en Lima nos complicó mucho y de local se hace siempre fuerte, pero tenemos que ser muy inteligentes para planear la forma del partido y sacar los tres puntos", expresó Yotún.

Perú se quedó al borde del abismo tras la pasada triple fecha del premundial, en la que perdió 1-0 ante la Argentina de Lionel Messi en Buenos Aires y 1-0 frente a Bolivia en La Paz, aunque ganó 2-0 a Chile en Lima.

Disputadas 12 fechas de la clasificatoria sudamericana, Perú está en el noveno lugar (11 puntos) de un total de diez seleccionados.

En las seis fechas restantes, Perú tiene la obligación de ganar todos sus partidos en Lima (tres encuentros) y sumar de visita para intentar trepar a zona clasificación (los cuatro primeros puestos) o de repesca (el quinto).