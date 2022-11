Con Messi "bien" y sonriente, Argentina entrena pensando en México

El miércoles los titulares de ese partido no participaron en la sesión y el jueves se realizó a puerta cerrada, sin acceso a los medios. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió el jueves imágenes en sus redes sociales de esa sesión y en una de ellas se veía a Messi con una sonrisa durante ese entrenamiento.

Poco antes de la práctica del viernes, Scaloni había comparecido en conferencia de prensa ante la prensa internacional y había lanzado un mensaje positivo sobre el estado físico de sus jugadores, en general, y de Messi, en particular.

"No sé de dónde salió que ayer (jueves) no entrenó. Hay incluso imágenes. Entrenó y entrenó bien. El grupo que jugó (el martes) hizo ayer la mitad de entrenamiento. (Messi) está bien y más que nunca necesitamos de todos, también de sus compañeros, y seguramente vaya todo bien. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema", afirmó en esa conferencia de prensa cuando fue preguntado por el astro del París Saint-Germain.