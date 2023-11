Con Oriente en el indirecto: así marcha la tabla del punto promedio

La tabla del punto promedio (acumulada) de la División Profesional está más picante que nunca.



La máxima categoría del fútbol boliviano va ingresando en su recta final, y los equipos empiezan a hacer cálculos.



The Strongest derrotó el sábado a Aurora y retornó al primer lugar. Por su parte, Bolívar no pasó del empate y bajó al segundo puesto. Finalmente, Always Ready (3) completa el podio.



En tanto, la lucha por la permanencia luce bastante apretada. Oriente Petrolero no levanta cabeza y se encuentra en el descenso indirecto, mientras que Guabirá y Gran Mamoré ocupan las casillas del descenso directo.



Tabla punto promedio (acumulada)



1. The Strongest : 2.000

2. Bolívar: 1.945

3. Always Ready: 1.694

4. Nacional Potosí: 1.555

5. Aurora: 1.527

6. Wilstermann: 1.416

7. Real Tomayapo: 1.416

8. Universitario: 1.351

9. Real Santa Cruz: 1.342

10. Blooming: 1.289

11. Independiente : 1.166

12. Royal Pari: 1.162

13. Vaca Díez: 1.111

14. Palmaflor: 1.085

15. Oriente Petrolero: 1.081 (indirecto)

16. Guabirá: 1.058 (directo)

17. Gran Mamoré: 1.052 (directo)