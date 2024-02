¿Con qué jugadores se reforzaron los ‘cinco’ grandes del fútbol boliviano?

Cuenta regresiva para el inicio de una nueva temporada de la División Profesional. El Torneo Apertura 2024 (torneo por series) se pondrá en marcha este viernes con el partido entre Always Ready y Universitario de Vinto.



Más de 100 jugadores se incorporaron a los 16 clubes de la máxima categoría del fútbol nacional, sin embargo uno de ellos no pudo contratar por sanción.



A continuación, en DIEZ, te mostramos con qué jugadores se reforzaron los ‘cinco’ grandes de Bolivia: Bolívar, The Strongest, Wilstermann, Oriente Petrolero y Blooming.