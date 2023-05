Con un doblete, Haller ofrece victoria a Borussia Dortmund y le acerca al título de Bundesliga

Como un símbolo de una segunda parte de temporada excepcional, fue Sébastien Haller quien liberó a sus compañeros a la hora de juego en un partido que tenía trampa para el Borussia Dortmund.



El internacional marfileño estuvo ausente en los primeros meses del ejercicio 2022/23 debido a un cáncer de testículos diagnosticado a mediados de julio de 2022, y ha ayudado al Borussia en la segunda vuelta, marcando su octavo y noveno goles en Bundesliga.



Fichado esta temporada para paliar la marcha del delantero centro noruego Erling Haaland al Manchester City, Haller pudo volver en enero al campo, tras cuatro ciclos de quimioterapia y dos operaciones.



Antes de la última jornada de Bundesliga, el Borussia Dortmund cuenta ahora dos puntos de ventaja sobre el Bayern (70 contra 68) y deberá imponerse en su Westfalenstadion ante sus 81.365 espectadores contra el Maguncia el sábado próximo para lograr un título que se le escapa desde 2012.



En casa, Borussia Dortmund está imperial esta temporada en Bundesliga con solo una derrota al inicio de campaña y un empate contra el Bayern, pero sobre todo catorce victorias.



En el último título de campeón de Alemania hace once años, unas 400.000 personas habían celebrado el trofeo en las calles de Dortmund y en la Borsigsplatz, donde los jugadores del BVB acuden para celebrar. La espera de una década y de los diez títulos consecutivos del Bayern entre 2013 y 2022, nunca ha estado tan cerca de encontrar un final.



"Es increíble. Si alguien me hubiera dicho que estaría en esta situación hace seis meses, no lo habría creído", dijo Haller a DAZN.



"Hemos hablado mucho entre nosotros para estar seguros de seguir con nuestros principios, positivos, pacientes, y hoy es el mejor ejemplo de que eso funciona", añadió.



- "Sin derecho a que se escape el título" -

"Todavía nos queda un partido por jugar. Hemos dado hoy un paso gigante. No ha sido un partido fácil y hemos merecido ganarlo", comentó el director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, a DAZN.



La derrota del Bayern el sábado contra el RB Leipzig (3-1) en el Allianz Arena había abierto la puerta a los compañeros de Mats Hummels para poner fin a tres meses y seis partidos consecutivos (cuatro en campeonato, uno en Champions y uno en Copa) sin ganar fuera de casa.



En superioridad numérica desde el minuto 38, por una lógica tarjeta roja a Felix Uduokhai, los hombres de Edin Terzic tuvieron que esperar a la hora de juego para abrir el marcador. Hasta ese momento, habían tocado dos veces los postes, por medio de Niklas Süle (39) y Emre Can (54) y se encontraron en muchas ocasiones con el portero de Augsburgo, Tomas Koubek.



Pero en el minuto 58 llegó la liberación para los miles de aficionados del Borussia que hicieron el desplazamiento a Baviera. En una acción anodina, un defensa del Augsburgo, Maximilian Bauer, tuvo un error y Haller abrió el marcador.



Haller alejó finalmente el espectro del improbable empate, marcando el segundo en el minuto 84, antes de que Julian Brandt cerrara el marcador en el descuento.



En los otros dos partidos de la jornada disputados el domingo, el Stuttgart (15º) ganó en campo del Maguncia (9º) por 4-1 y el Bayer Leverkuen (6º) y el Borussia Monchengladbach (11º) empataron 2-2.