Concluyó la segunda fecha de la Liga Nacional Sub-19

Ocho partidos correspondientes a la segunda fecha de la Liga Nacional Sub-19 de disputaron entre el viernes 17 de y el domingo 19 de mayo. El campeón del torneo se ganará el derecho de representar a Bolivia en la Copa Libertadores Sub-20 2025.



Resultados:



Always Ready 7-1 Aurora



Real Tomayapo 1-1 Blooming



Royal Pari 2 - 3 Oriente Petrolero



Universitario de Vinto 1 - 5 Bolívar



San Antonio 3 - 0 The Strongest



Guabirá 2- 1 Independiente



Real Santa Cruz 0 - 1 Nacional Potosí



GV San José 0 - 5 Wilstermann



Tablas de posiciones



Grupo A



1. Always Ready: 6 pts

2. Blooming: 4 pts

3. Nacional Potosí: 4 pts

4. Bolívar: 3 pts

5. Aurora: 3 pts

6. Real Tomayapo: 2 pts

7. Real Santa Cruz 0 pts

8. FC Universitario 0 pts



Grupo B



1. Guabirá: 6 pts

2. Oriente Petrolero: 6 pts

3. The Strongest: 3 pts

4. San Antonio: 3 pts

5. Wilstermann: 3 pts

6. Independiente: 0 pts

7. Royal Pari: 0 pts

8. GV San José: 0 pts



Sistema de campeonato



En la primera instancia, el campeonato se jugará bajo la modalidad de fase de grupos; dos series de ocho equipos. El Grupo A lo conforman Aurora, Real Santa Cruz, Bolívar, Blooming, Real Tomayapo, Nacional Potosí, Universitario FC y Always Ready. En tanto, el Grupo B tendrá a Oriente Petrolero, Wilstermann, Guabirá, The Strongest, Royal Pari, Independiente, San Antonio y GV San José.



En esta fase los partidos serán de ida y vuelta y se llevarán a cabo todos los fines de semana. Los cuatro primeros de cada zona avanzarán a una segunda fase grupos, que también se jugará bajo el formato de todos contra todos y en duelos de ida y vuelta.



Los cuatro mejores del octagonal se meterán en semifinales. Posteriormente, llegará el duelo por el título (final) que se disputará a partido único en cancha neutral. El campeón será Bolivia en la Copa Libertadores Sub-20 del próximo año.