¡Confirmado! Bolivia ya conoce dónde y cuándo jugará ante Colombia y Argentina

La selección boliviana de fútbol ya sabe cuándo y dónde enfrentará a Colombia y Argentina en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en octubre. La Verde llega a estos encuentros en una posición expectante, luego de haber obtenido puntaje perfecto en la pasada ventana tras sus triunfos sobre Venezuela y Chile.



El primer obstáculo para el equipo dirigido por Óscar Villegas será Colombia, segunda en la clasificación con 16 puntos, que visitará Bolivia por primera vez en El Alto. El partido correspondiente a la fecha 9 está programado para el jueves 10 de octubre a las 16:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, situado a 4.150 metros sobre el nivel del mar.



“Contra Colombia jugaremos sí o sí en El Alto, 100% garantizado. El entrenador Óscar Villegas ya está planificando este partido crucial para nuestras aspiraciones”, manifestó Edwin Callapino, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, en un diálogo exclusivo con El Deber Sports.



Cinco días después del partido contra los cafeteros, será el turno de visitar al último campeón del mundo y bicampeón de América: Argentina. El partido ante la Albiceleste, líder de las Eliminatorias, se jugará el martes 15 a las 20:00 HB en Buenos Aires, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este encuentro pertenece a la fecha 10.



Si bien la AFA aún no confirmó el escenario deportivo, la reconocida cadena TyC Sports, encargada de hacer la cobertura oficial de la selección argentina, aseguró que el partido se jugará en el estadio Monumental, perteneciente al Club Atlético River Plate.



“Argentina se queda en el Monumental para el cruce ante Bolivia. Si bien se especuló con una posible mudanza a otra provincia para el próximo partido local por las Eliminatorias Sudamericanas, que será el 15 de octubre, lo cierto es que todo indica que la Albiceleste se quedará en Buenos Aires, más precisamente en el estadio de River”.



Una vez finalice este partido, las Eliminatorias volverán a entrar en receso y recién volverán al ruedo en noviembre, con otra doble fecha que tendrá a Bolivia visitando a Ecuador en Guayaquil y recibiendo a Paraguay en El Alto.



Eliminatorias Sudamericanas



Fecha doble de octubre (hora boliviana)



Fecha 9



Jueves 10 de octubre



- El Alto: Bolivia vs. Colombia (16:00)

- Quito: Ecuador vs. Paraguay (17:00)

- Maturín: Venezuela vs. Argentina (17:00)

- Santiago: Chile vs. Brasil (20:00)



Viernes 11 de octubre



- Lima: Perú vs. Uruguay (21:30)



Fecha 10



Martes 15 de octubre



- Barranquilla: Colombia vs. Chile (16:30)

- Asunción: Paraguay vs. Venezuela (19:00)

- Montevideo: Uruguay vs. Ecuador (19:30)

- Buenos Aires: Argentina vs. Bolivia (20:00)

- Brasilia: Brasil vs. Perú (20:45)



Tabla de posiciones



1. Argentina | 18 puntos | + 8 D.G.

2. Colombia | 16 puntos | + 4 D.G.

3. Uruguay | 15 puntos | + 8 D.G.

4. Ecuador | 11 puntos | + 2 D.G.

5. Brasil | 10 puntos | + 1 D.G.

6. Venezuela | 10 puntos | - 1 D.G.

7. Paraguay | 9 puntos | - 1 D.G.

8. Bolivia | 9 puntos | - 5 D.G.

9. Chile | 5 puntos | - 8 D.G.

10. Perú | 3 puntos | - 8 D.G.